¿Messi es una obra de arte? El futbolista lanza una colección de piezas no fungibles con su imagen

“Feliz de presentarles mi primera colección oficial de #NFTs disponibles en #Ethernity. Seguí a @EthernityChain y preregístrate en http://ethernity.io para participar en el #Messiverse. Arte x @Bosslogic”. Con ese posteo en su cuenta oficial de Twitter, Lionel Messi lanzó su primera colección de arte en NFT (token no fungible) con los momentos más destacados de su carrera en Barcelona. La serie digital fue diseñada por el artista BossLogic, reconocido por sus afiches para las películas de Marvel. Saldrá a la venta el viernes 20 de este mes, a través de la plataforma Ethernity Chain.

Justo cuando todo el mundo habla por estos días del “megapase” futbolístico del año y de la mudanza de Messi de Barcelona a París para sumarse al París Saint Germain (PSG), el futbolista usa sus redes sociales para promocionar un nuevo negocio, del que es debutante: el del mercado de arte digital, un fenómeno en rápido crecimiento que genera controversia entre los coleccionistas y artistas “tradicionales”. Como se puede apreciar en la imagen de arriba y en el video que Messi publicó en un hilo de Twitter, la colección “Messiverse” está basada en sus grandes jugadas en la cancha como goleador del Barcelona. “Estoy feliz de lanzar mi primer NFT oficial”, declaró el jugador rosarino.

El artista y diseñador BossLogic, que ha realizado afiches y diseños para films como Spider Man y The Avengers, creó cuatro series inéditas en NFT tituladas Man from the Future, Worth the Weight, The King Piece y otra aún sin nombre, que reflejan los numerosos éxitos de la carrera del rosarino. “He tenido el honor y el privilegio de crear un conjunto de piezas para el ícono, para pasar a la historia como su primera entrega singular de NFT”, dijo BossLogic en declaraciones a la cadena ESPN sobre las piezas que describirán “logros, momentos y el amor al equipo”.

Ayer, cuando Messi y su familia llegaron a París y fueron recibidos con devoción por los hinchas del PSG, BossLogic subió a su cuenta de Instagram (donde tiene más de dos millones de seguidores) una imagen elocuente: un joven de espaldas, con la camiseta número 10 del equipo parisino y el nombre de Messi, que mira hacia la torre Eiffel. “Parece oficial y es oficial”, escribió el artista.

La presentación oficial de Lionel Messi, en el Parque de los Príncipes

Las obras NFT (“inimitables” en el mundo digital, que pueden ser compradas y vendidas como cualquier obra de arte) están revolucionado el mercado por el valor que alcanzaron algunas piezas no fungibles en subastas. El 11 de marzo pasado, por ejemplo, la tradicional casa Christie’s vendió una obra NFT por 69,3 millones de dólares. Everydays: the first 5000 days (Todos los días: los primeros 5000 días), un collage de imágenes digitales creado por el diseñador estadounidense Mike Winkelmann, conocido como Beeple, había salido a remate virtual a fines de febrero con una base de cien dólares.

Lo que vuelve únicas y “originales” a las piezas NFT (que pueden ser imágenes, collages, fotos, videos o fragmento musicales) es que están realizadas con una tecnología especial conocida como blockchain, que utilizan las criptomonedas como el bitcoin.

Mientras hacia adentro el ambiente artístico internacional debate si las obras que no se pueden tocar ni apreciar en “directo” sin la intermediación de una pantalla son piezas artísticas (o no), muchos se preguntan si la imagen de un jugador excepcional como Messi haciendo milagros con una pelota en la cancha debería considerarse arte (o no).

La polémica está servida: para millones de fanáticos de todo el mundo, el famoso gol de Diego Maradona a los ingleses (no el de “la mano de Dios” sino el del “baile” desde mitad de cancha) fue una jugada artística. Pero otros, más suspicaces, se burlan.

che ankara alfajores no vendés? pic.twitter.com/toLITDATAm — Tomas (@clanmotul) August 4, 2021

Es el caso de un usuario de Twitter, @clanmotul, un argentino que vive en Irlanda desde 2018, que le preguntó a Messi si vende, también, alfajores. El posteo está acompañado por una imagen vintage: el alfajor Dieguito Maradona, de Georgalos, donde aparece un dibujo de un gordito con rulos que viste la camiseta argentina.