La camiseta de Lionel Messi. La revolución en Paris por “la 30″: cuánto sale y cómo se puede comprar online

La llegada de Lionel Messi a Paris Saint Germain revolucionó Francia y el planeta fútbol. Una multitud aguardó desde anoche su turno para comprar la camiseta de PSG con el número 30 en su dorsal y el apellido Messi. De día de noche. Nada importa más que adquirir ese producto.

La “Messimanía” apenas está comenzando. Y eso queda evidenciado en los hechos. Además de los cientos de miles de personas que se movilizaron al aeropuerto y al Parque de los Príncipes para estar lo más cerca posible del crack, hay otros que conforman la hilera para comprar la casa.

Las filas para comprar las camisetas de Messi en la tienda de PSG

Pero hay muchísimo más. Porque en el shop online de PSG exhiben desde ayer por la tarde seis modelos de casaca con el 30 y el apellido Messi. Curiosamente, la más costosa tiene un cartel de “casi agotada”. Tiene un valor de US$ 187,99, que al tipo de cambio oficial en la Argentina cuesta 18.240 pesos (28.800 pesos a precio dólar blue). El equipo tiene tres versiones: la match y stadium, que llevan el logo de Jordan, y la suplente, de Nike.

Los hinchas de PSG, felices con la nueva camiseta de Messi BERTRAND GUAY - AFP

También hay opciones más económicas (98 dólares), para chicos a US$ 162 la titular match y US$ 104 la suplente; y para mujeres, a un costo de US$ 186 la match y US$ 112 la stadium.

También se vende un conjunto suplente para bebés que contiene una camiseta, pantaloncito corto y medias: US$ 90.

La presentación oficial de Lionel Messi, en el Parque de los Príncipes

El error en las versiones truchas

Como era de suponer, desde ayer por la mañana, cuando el rosarino aún no había firmado pero ya estaba en París, tanto en Argentina como en Francia aparecieron camisetas no oficiales. Con un detalle, producto de la velocidad de los acontecimientos, que provocó que los revendedores se apurasen a colocarle el tradicional número 10 a las casacas truchas y no el 30 que finalmente usará la Pulga.

En Mercado Libre se podía conseguir la “10” del PSG por $4.499, mientras que en Europa su precio era de US$ 151. En el sitio Ebay, el precio de las versiones no oficiales oscila entre 39 y 43 dólares.

Producción acelerada de camisetas de Messi: PSG empieza a recuperar la inversión BERTRAND GUAY - AFP

La presentación oficial de Lionel Messi, en el Parque de los Príncipes: la nueva camiseta causó furor TOBIAS SCHWARZ - AFP

LA NACION