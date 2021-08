Instagram censuró el afiche de la nueva película de Almodóvar con la imagen de un pezón lactante

Otra vez una red social se convirtió en el hazmerreír de los usuarios al censurar una imagen artística. En esta ocasión, Instagram eliminó una historia en la que aparecía el afiche de la nueva película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, donde se ve en primer plano un pezón femenino con una gota de leche que se asemeja a la lágrima que cae de un ojo, diseñado por Javier Jaén (Barcelona, 1983). La película, con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón, “gira alrededor de la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y tienen trayectorias paralelas”, según anticipó el director. Como no podía ser de otro modo, el nuevo film del creador de La piel que habito despierta expectativas en todo el mundo.

Instagram eliminó la publicación por su política contraria a los desnudos femeninos. “Tu historia infringe nuestras normas comunitarias”, se le advirtió al diseñador e ilustrador español, que ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Time, La Vanguardia, El País, Penguin Random House y la Unesco. “Si esto es parte de la campaña de la productora, bien pensado, porque este es mi segundo post al respecto -comentó Jaén en su cuenta de Instagram (@javier_jaen)-. Ojalá la red social fuera tan rápida con stories y perfiles de otros que acosan”. Y volvió a compartir el póster en Instagram: “Como era de esperar Instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar. Lo vuelvo a colgar. Gracias por compartirlo”. La película inaugurará la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 1 de septiembre; el 10 del mismo mes se estrenará en España y recién a fin de año en los Estados Unidos (todavía sin confirmación su llegada a las salas argentinas).

Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, otra vez juntos en "Madres paralelas"

La regulación de la mayoría de redes sociales (que sigue los preceptos y tabués de culturas como la estadounidense y la china) impide que se muestre un pecho femenino en las publicaciones; no obstante, no pasa lo mismo con los masculinos. Con el póster de Madres paralelas, Almodóvar, Jaén y la productora El Deseo se han sumado a la campaña feminista #FreeTheNipple (Libera el pezón), que inició la cineasta feminista estadounidense Lina Esco y que intenta legalizar el uso de imágenes de pechos femeninos al desnudo. Con el criterio actual, las redes sociales censurarían todas las “Vírgenes de la leche” pintadas a lo largo de la historia por artistas como Corregio o Luis de Morales, en que la Virgen María amamanta al niño Jesús.

Instagram censura el cartel de MADRES PARALELAS de @eldeseo 💔! Es arte peligroso. pic.twitter.com/gu8nwV8TsD — Javier Ruescas 🏳️‍🌈 (@javier_ruescas) August 10, 2021

El caso del afiche del diseñador español es uno más en la lista de ridiculeces que ocurren con las normas de redes sociales, como cuando Facebook censuró la imagen del cuadro de Eugène Delacroix, La Libertad guiando al pueblo, donde una mujer con los pechos desnudos, la bandera francesa en una mano y un fusil en la otra simboliza la libertad. A causa de la reiterada censura de imágenes artísticas, se creó una página web con el lema “Don’t delete art” (No elimine el arte) que, además de funcionar como una galería virtual de imágenes censuradas de artistas y fotógrafos, combate contra los guardianes digitales de la moral y las buenas costumbres. En una campaña internacional, solicita que se informe al usuario el motivo de la eliminación del contenido, cómo se lo detectó y se habilite un recurso de apelación y supervisión ajeno a la empresa, llámese Instagram, Twitter o TikTok. También se exige que las cuentas de artistas no sean silenciadas.