“Messi” juega a los dados

Los ciclos de déficit fiscal, deuda, reestructuración, de nuevo déficit parecen no tener fin en la Argentina. Son fenómenos sin ideología. Les pasó a la dictadura de Videla, a Raúl Alfonsín, a Menem, a De la Rúa. Néstor Kirchner tuvo superávit, pero con una “trampita”: el default de 2001. Le dejó a Cristina Fernández cuentas en orden, pero para su segundo mandato la señora de Kirchner volvió a dejar las cuentas en rojo profundo.

Mauricio Macri volvió al mercado internacional para refinanciar ese pasivo. Tenía en su equipo a Luis “Toto” Caputo, “el Messi de las finanzas”, lo calificaron. En junio de 2017, “Toto” colocó un bono en dólares a 100 años con una tasa de 7,9% anual. Quienes lo compraron no tendrán que esperar tanto. El Global 2117 entró en la reestructuración de 2020 (con Martín Guzmán en el ministerio) y fue canjeado por bonos a 2046. Ahora, “el mejor de todos los tiempos”, como lo llama Javier Milei, marcó el retorno del país al mercado local con un bono más modesto: vence en 2029 y paga una tasa de 9,26% anual. “Ningún modelo refleja totalmente la complejidad de la realidad... todos pueden fallar o no cumplir con las expectativas”, advirtió Robert C. Merton, premio Nobel de Economía y uno de los preferidos del Presidente.

