En medio de una semana agitada por el temporal, la puesta a prueba del protocolo antipiquetes y el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei encontró un espacio para recibir al artista Christian Peregrino en Casa Rosada. En diálogo con LA NACION, el cantante lírico que fue cancelado de las funciones del Réquiem de Verdi en el Teatro Argentino de La Plata por expresar en redes sociales su repudio al escrache al libertario en el Teatro Colón y celebrar su victoria en las elecciones dio detalles del encuentro. “Le canté, nos abrazamos y hablamos de la libertad de expresión. Fueron diez minutos que nunca me voy a olvidar”, contó Peregrino.

“Se lo dije a Milei: hay listas negras hace mucho tiempo”, aseguró el cantante. “Grandes artistas no tocan porque no están alineados con las ideas del kirchnerismo. Fueron veinte años duros. Muchos están vedados y subsisten. Los que pudieron se fueron y dan clases en la Universidad de Lyon o en San Pablo. Esto no puede suceder nunca más”.

La polémica con Peregrino empezó el 17 de noviembre cuando, a dos días del balotaje, Javier Milei asistió a la última función de Madama Butterfly en el Teatro Colón. La llegada del entonces candidato a presidente generó un griterío en la sala: entre expresiones de apoyo y abucheos, algunos de los músicos entonaron la marcha peronista y miembros del coro vociferaron “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”. Entonces Peregrino reaccionó a través de Facebook: “Los que entonaron la marcha peronista desde el mítico foso del Teatro Colón ¿van a renunciar o pueden cometer semejante falta de respeto sin sanciones?”.

El lunes 20, ya elegido presidente Javier Milei, el sindicato de los empleados del Estado ATE Provincia de Buenos Aires emitió desde La Plata un comunicado en el que se solidarizaba “con los compañeros trabajadores del TC amenazados con sanciones y despidos por parte de la coalición macrista-libertaria”. Entonces Peregrino compartió ese comunicado en sus redes y celebró el resultado electoral: “Todo esto ayer se acabó, compatriotas queridos, entiendan que la democracia es tolerancia y la república es libertad”. Además etiquetó a una de las sindicalistas que firmaba la misiva: “Mostrale este post a tus compañeritos y no rompan las pelotas, comisarios de cuadra”. Por esta frase el sindicato justificó su declaración de “persona no grata” y la dirección del teatro lo bajó de las funciones del Réquiem de Verdi por “agresión y maltrato en las redes”.

A un mes del hecho, Peregrino habla sin tapujos: “Ernesto Bauer [el Director del Teatro Argentino] me dijo: ´Me interesa seguir trabajando con vos, pero si hacés estas cosas no te llamo más´. Le expliqué que estoy sobre el escenario 300 horas al año pero afuera soy Christian y le dije que él había ido por el camino fácil, sacar al cantante. Bauer me dijo que no me preocupara, que me iban a pagar el contrato pero que no hiciera público el conflicto. A mí, por suerte, me contratan de afuera y cobro en dólares. Por eso decidí hablar”.

Al ahondar en el mano a mano con el Presidente, el artista relató que durante el encuentro, Milei le mostró el bastón y la banda presidencial y que él cantó la Preghiera de Zaccaria de la ópera Nabucco. “Milei ama la ópera. Se sabía la letra, movía los labios. Fue muy ameno”.

Tras esta reunión, el viernes el cantante será recibido por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien ya se había contactado con él para solidarizarse por lo ocurrido.