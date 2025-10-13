Moda en las estrellas

Se supone que este siglo será el de la definitiva llegada –primero a la Luna, luego Marte, después, en siglos por venir, quién sabe– de la humanidad al espacio. Quizás porque pensaba en eso o tal vez por puro juego poético, la casa de moda Chanel eligió un escenario de planetas, lunas y anillos interestelares para la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 en la Semana de la Moda de París. Los diseños –una nueva vuelta de tuerca a la magia con la que Coco renovó la imagen femenina en una Europa harta de guerras– no fueron lo único que se estaba presentando. Tras el último recorrido de los mannequins, quien salió a darse su baño de luces y aplausos fue Matthieu Blazy, el hombre que ocupará el lugar de Karl Lagerfeld. Sobre sus hombros pesa no poco desafío: mantener el hechizo de una historia y abrirla a un mundo en plena transformación.