Ojos bien cerrados

Franja de Gaza.– Ojos abiertos, ojos cerrados. Ojos reales, ojos pintados. Cerrados están los del gato, mientras disfruta de las caricias de su dueña. Ella también tiene los dos cerrados, pero uno ausente, porque lo perdió como consecuencia de un ataque militar israelí en la Franja de Gaza. En el campo de refugiados donde reside, ha decorado la pared precisamente con dibujos realizados por ella en carbonilla. Hay ojos presentes y ojos vacíos. De uno de los vacíos caen unas delicadas lágrimas que lloran probablemente no solo su irreparable pérdida, sino también la inmensa tragedia de la guerra que se desató el 7 de octubre de 2023 tras el ataque del grupo Hamas en territorio israelí, que mató a 1221 personas. La respuesta de Israel terminó con las vidas de 72.600 personas, según las Naciones Unidas, y con más de dos millones de personas desplazadas de sus hogares. Como es el caso de esta mujer, cuya sonrisa duele en el alma.