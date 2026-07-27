“Monstriña itinerante”: empezó la gira mágica de la misteriosa niña que juega con las sombras

MENDOZA.- Una apuesta diferente y universal para toda la familia: así es la propuesta de la muestra inmersiva Monstriña itinerante, inaugurada para las vacaciones de invierno en Mendoza, en la primera parada de una gira federal. La exposición, con dibujos originales y efectos sensoriales, invita a a chicos y grandes a adentrarse en el mundo colorido de un entrañable personaje. Creada por la artista María Verónica Ramírez, la niña misteriosa que juega con las sombras decidió salir de Buenos Aires para visitar distintas ciudades del país.

El universo de Monstriña, en el Museo de Arte Moderno de Mendoza Gentileza Prensa

“Es un sueño hecho realidad”, expresó Ramírez en la inauguración en Mendoza, que es el comienzo de un proyecto internacional que incluye la próxima publicación de un libro de Monstriña jugando con los colores. “Siempre tuve el sueño de que Monstriña pudiera viajar por el país. Es un país tan grande, con distancias enormes, y ahora se alinearon los astros”, señaló la artista. “Estoy muy conmovida y feliz. Hoy, Monstriña está con dos colas. Desde que ella apareció empezaron a pasar cosas increíbles. Agradecemos a todos los que se suman a este proyecto”.

La creadora de Monstriña, María Verónica Ramírez, en la inauguración de la muestra en Mendoza ANITT

“Buenísima la muestra”; “Imperdible”; “Se te pone la piel de gallina”; “Increíble lo que genera”; “Súper divertida y profunda”: son algunas de los comentarios que generó en los adultos, jóvenes y niños, consultados por LA NACION el día de la inauguración.

Con más de 50 sorprendentes ilustraciones, con un cuidado lenguaje visual, de la mano de estaciones participativas, que permiten “volar” con la imaginación y reflexionar, Monstriña invita a recorrer el mundo de los miedos, los interrogantes y descubrir lo desconocido. Es una experiencia donde el personaje está domesticando a sus propios monstruos y fantasmas. “Monstriña es una pequeña de edad incierta que transita, entre distraída y llena de curiosidad, la crucial etapa de los miedos, la edad de los por qué y el descubrimiento de lo desconocido. El delicado trazo con el que está elaborada Monstriña, que se inspira en la mejor tradición del humor gráfico argentino y en la ilustración artística de calidad, la convierte en un objeto que atrae a grandes y chicos”, explicó su creadora.

Una rayuela invita a jugar con Monstriña y su sombra ANITT

Hay espacios donde cada visitante puede dejar dibujos, pensamientos e imaginar su propia versión de Monstriña. “Hay juegos y propuestas para que la gente participe; una invitación a expresar los propios monstruos, perderles un poco el miedo y descubrir que también forman parte de nosotros”, destacó Ramírez, quien durante 25 años, y hasta sus últimos días, fue la compañera de vida del reconocido humorista gráfico y dibujante Carlos “Caloi” Loiseau.

La exposición fue desarrollada junto a la curadora Sabina Villagra, titular del Museo del Barrilete de Córdoba, espacio dedicado a la infancia, en articulación con el equipo del MMAMM y La Bancaria.

El misterioso personaje, creado en 2013 por Ramírez, que aparece todos los domingos en la contratapa del diario Clarín, estuvo presente en importantes festivales y espacios culturales de Francia y Portugal, además de destacados sitios culturales de Buenos Aires como la Usina del Arte y el ex CCK. Sin dudas, una creación que sigue conquistando a públicos de todas las edades.

Para agendar

Con entrada gratuita, la muestra abre de miércoles a viernes de 10 a 19, y sábados y domingos, de 16 a 20. El Museo de Arte Moderno de Mendoza está ubicado en la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad.