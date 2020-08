Pablo Médici Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020

Desde el origen de los tiempos, son considerados terribles criaturas de las que más vale huir, pero aunque son un poco raros y su aspecto no es el mejor, los monstruos pueden convertirse en extraordinarios compañeros. Un libro para perderle el miedo a lo distinto

Aunque el sol estaba a flor de piel, aquel día empezaba a suceder algo muy extraño.

A Rulo se le cayó en la cabeza un libro de terror. Enseguida lo levantó como si nada. Pero no se dio cuenta de que le quedaron monstruos en el pelo. Un poco le picaba la cabeza porque ellos no paraban de cantar y bailar. Pero ese no iba a ser su mayor problema.

A Rulo se le cayó en la cabeza un libro de terror. Enseguida lo levantó como si nada. Pero no se dio cuenta de que le quedaron monstruos en el pelo.

Desacostumbrados a lo distinto, los compañeros le empezaron a escapar. Algunos lo hacían disimulando, otros, poniendo excusas, pero casi todos salían corriendo espantados.

Aunque su cabeza continuaba siendo una fiesta, Rulo se sentía solo y seguía sin comprender. Sus papás estaban preocupados. Como no creían en los monstruos, no podían verlos ni entender lo que pasaba. Siempre fue raro, no aprende, pensaban. Hasta que decidieron cambiarlo de escuela.

Al principio Rulo cayó en una enorme tristeza. Pero al conocer a una de sus nuevas compañeras, todo fue diferente.

-¿Por qué tenés flores en la cabeza?

-Porque me tropecé con una maceta. Desde ese día me distraen todos sus perfumes.

-Y vos, ¿por qué tenés monstruos en el pelo?

-¿Monstruos en el pelo?

Y así la niña de las flores abrió la puerta del aula y le fue presentando a los demás compañeros: al niño que no podía dejar de contar, al muchacho que tenía un sol en sus oídos, a las hermanas que jugaban a las escondidas en el color azul, al rey de los despistados y a rocío, la niña que llovía todo el día.

Entonces Rulo, ahora rodeado de amigos, dejó de sentirse solo.

Monstruos en el pelo, de Pablo Médici. Serie Brocha. AZ Editora

Texto e ilustración de Pablo Médici. Serie Brocha. AZ Editora