Muestras, libro, película y hasta un videojuego: se conmemora el 205° aniversario del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Con actos oficiales que comenzaron ayer a la noche en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes en la capital salteña -la tradicional Guardia Bajo las Estrellas con fogones y guitarras, la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes, el toque de silencio y el relevo de la guardia de honor-, hoy las actividades en conmemoración por el 205° aniversario de la muerte de Güemes continúan a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta (España 558). Güemes murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años.

Autoridades provinciales se trasladarán luego al Monumento a Güemes para la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones nacional y provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del general Güemes, la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa. Las actividades serán transmitidas por las redes sociales del gobierno de la provincia de Salta.

El Monumento a Güemes es obra del escultor Víctor Gariño Archivo

Hasta finales de junio, se hará en dos turnos el cambio de Guardia de Honor del Ejército de los Infernales desde el Cabildo Histórico de Salta (Caseros 549) hacia donde se encuentran los restos del general Güemes, en el Panteón de las Glorias del Norte en la Catedral de Salta, a cargo del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 5 Gral. Güemes del Ejército Argentino.

Hoy, a las 11, en el Museo Histórico del Norte -con sede en el Cabildo salteño y a cargo del arquitecto Mario Lazarovich- se hará una visita guiada especial por la colección del Museo, donde la licenciada Nelva Cabezas compartirá aspectos fundamentales de la vida y trayectoria de Güemes, su papel estratégico en la Guerra de la Independencia y el protagonismo de las milicias gauchas en la defensa de la frontera norte. Además, se revisarán algunos de los episodios, personajes y desafíos que marcaron su lucha por la emancipación americana. Hasta el 28, además, se exhibe la muesta Emboscada, que toma como disparador la obra Gaucho de Güemes, de Antonio Estruch Bros.

Hasta el viernes, de 11 a 13 y de 16 a 17, también en el Museo Histórico del Norte se hará la actividad “Güemes en tu remera”, con impresiones con stencil de remeras, pósteres y estampas de la figura de Güemes para llevarse de recuerdo.

En las salas Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes del museo salteño se propone un recorrido para conocer, comprender y reflexionar sobre las trayectorias, acciones y herencia histórica de dos figuras fundamentales de la Independencia argentina: Belgrano y Güemes. A través de objetos que pertenecieron a ambos héroes, junto con obras pictóricas y recursos interpretativos, se pueden conocer momentos clave de la historia regional y nacional.

Una novedad editorial, un videojuego y un clásico

La editorial Chirimbote acaba de lanzar Martín Miguel de Güemes, el héroe gaucho de la Independencia para chicas y chicos ($ 14.000), escrito por Nadia Fink e ilustrado por Pitu Saá, que acerca a la figura histórica a los lectores jóvenes interesados en la historia argentina.

Martín Miguel de Güemes. Héroe gaucho de la independencia. Por Nadia Fink y Pitu Saá. Editorial Chirinbote

“Es importante volver a revisar cómo se fue construyendo nuestra patria, cómo se contó la historia -dice Fink-. Güemes es uno de los héroes menos reconocidos, y estuvo al nivel de San Martín y de Belgrano en la forma en que pensaron una Patria Grande”.

“Además de sus hazañas militares, es interesante resaltar su rol político como líder popular y su relación con la figura del gaucho, a quien incluyó como sujeto político”, agrega Saá. El libro les llevó más de un año de trabajo: buscaron fuentes, fueron a bibliotecas y museos, conversaron con especialistas, chequearon datos y volvieron “a la carga una y otra vez sobre cada escena y cada palabra”, dicen.

El equipo integrado por los estudiantes universitarios Lucas Bruni, Juan Sánchez, Santiago Segura y Salvador Sturla presentó el demo del videojuego de acción en 2D Zupay: Sombras de la Independencia que tiene como protagonista a un exintegrante de Los Infernales, la milicia de gauchos de Güemes. Después de la muerte de su general, el “infernal” es poseído por un demonio (Zupay) que lo ayuda a combatir el avance realista desde el Alto Perú.

El juego -desarrollado por el estudio Abstract Tales- fue seleccionado para la mentoría Mi Primer Videojuego Profesional de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Los creadores buscan financiamiento para completarlo.

Este jueves, a las 17, en el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas (Montevideo 641) se proyectará con entrada libre y gratuita el clásico del cine histórico Güemes, la tierra en armas (1971), de Leopoldo Torre Nilsson, protagonizada por Alfredo Alcón y Norma Aleandro. El guion estuvo a cargo de Torre Nilsson, Ulyses Petit de Murat, Luis Pico Estrada y Beatriz Guido, y la música es de Ariel Ramírez.