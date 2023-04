Murió Abel Posse: de la anécdota de un paseo en góndola con Borges por Venecia a su lugar central en la novela histórica

escuchar

Tras la muerte del escritor e intelectual Abel Posse, figura que terció en el debate político nacional con sus artículos para la prensa y ensayos, varios colegas, críticos y lectores del autor de Los perros del paraíso y Noche de lobos compartieron puntos de vista sobre su obra. Cuando ingresó en la Academia Argentina de Letras como miembro de número, en noviembre de 2012, el escritor y exembajador se refirió a la discusión ideológica tal como se daba (y, diez años después, se continúa dando) en el país. “Nosotros no tenemos ideas -dijo-. Cesó el pensamiento creador. No tenemos explicaciones fundamentales. Somos un país inexperto y periódicamente nos sumergimos en el absurdo”. Con ironía, se pronunció sobre el estado de la literatura argentina: “Hoy hay un clima de escritor nacional y popular, hay una división política de los escritores”.

El escritor Abel Posse, rodeado por los retratos de otros grandes autores y pensadores EMILIANO LASALVIA

En redes sociales, escritores, políticos y periodistas como Jorge Asís, Roberto Lavagna, Diego Guelar, Carlos Regazzoni, Clara Mariño, Julio Fernández Baraibar, Josefina Delgado, Pablo Martínez Burkett, Silvina Marsimian y Héctor Orestes Aguilar despidieron a Posse, reconociendo sus virtudes como escritor y valorando su pensamiento, vinculado a la derecha. Del otro lado de la grieta, prefirieron recordarlo como un ”apologista de la dictadura” y fugaz ministro de Educación del gobierno porteño, que debió renunciar cuestionado por sus dichos. Para algunos, Posse fue uno de los primeros “mártires” de la corrección política (que él calificaba de “gramscianismo costumbrista”) en la Argentina del siglo XXI.

+ Abel Posse…un argentino de ley, florentino en su elaborada mirada del mundo, con talento politico y fineza diplomatica…QEPD…- Murió el escritor, académico y diplomático Abel Posse - https://t.co/0Cw5lhpwCZ — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) April 14, 2023

“Abel fue -o es- uno de nuestros grandes novelistas, valorado tal vez más en el exterior que en su país -dice a LA NACION el escritor y académico Antonio Requeni, amigo de Posse-. Traducido a más de quince idiomas, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, el más importante de Latinoamérica, y el del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, en España, donde también fue jurado del Premio Cervantes. Desarrolló una brillante carrera diplomática en Moscú, Lima, Venecia, Praga, París y Madrid. Hombre interesado en los avatares sociales y culturales de Occidente, escribió libros en los que manifestó también su preocupación por las desventuras políticas de la Argentina en las últimas épocas. Con su muerte, nuestra literatura pierde a un singular narrador, ensayista y poeta, a uno de sus autores más completos y notables intelectuales”.

Despido con dolor al amigo Abel Posse, quien deja una huella importante en la cultura nacional como escritor y académico y en la actividad pública, como representante de la Argentina en diversos países. — Roberto Lavagna (@RLavagna) April 14, 2023

El periodista y escritor Marcelo Gioffré conoció a Posse cuando este se desempeñaba como embajador en España. “Mezclaba su personalidad sufrida con una discreción no exenta de plasticidad -dice Gioffré a LA NACION-. Un día le pregunté sobre un famoso chisme del mundillo literario: ‘¿Es verdad que lo recibió a Ernesto Sabato dos veces en Venecia, una vez con su mujer, Matilde, y otra con una amante, Nilda Sosa?’. Nunca me voy a olvidar la respuesta de Posse: ‘Casi debería confirmárselo, pero soy diplomático’. Y acto continuo, para cambiar de tema, me contó que también había recibido en Venecia a Jorge Luis Borges, con quien tuvo una anécdota increíble: estaban paseando en góndola cuando se desató una terrible tormenta, el gondolero los refugió debajo de un puente y Borges allí se puso a recitar, de memoria, la ‘Oda fluvial’, de Leopoldo Lugones. Cuando la Cancillería lo cambió de destino, y debió mudarse a París, sucedió la gran desgracia del suicidio del hijo de Abel. Alguna vez lo hablamos con él y me dio una explicación rara, topográfica e histórica: él creía que Venecia era un mundo de fantasía, irreal, y que París había enfrentado al muchacho a dos desestabilizaciones: pasar a vivir en un mundo real como París, la primera; la segunda, que siendo 1982, lo sorprendiera, como un estudiante argentino entre compañeros franceses, la irracionalidad de la guerra de Malvinas. Pero tal vez uno de los momentos más lindos que vivimos, cuando ya nuestra relación decantó en el tuteo, fue una noche en que dimos una charla en una universidad, sobre Camilo José Cela, de quien Abel se había hecho muy amigo en España: él habló sobre su rica experiencia personal en el trato diario y yo sobre la novela La familia de Pascual Duarte”.

Murió Abel Posse. Aquí estábamos con él, hace un par de años, en La Biela. Creo que fue la última vez que lo vi. Esta foto la tomó nada menos que Facundo de Zuviría. pic.twitter.com/fZAn6ONqxs — marcelo gioffre (@marcelogioffre) April 14, 2023

“La obra de Abel Posse es una de las más representativas de la llamada ‘nueva novela histórica latinoamericana’, como señaló Seymour Menton en su libro ya clásico -sostiene la escritora y académica María Rosa Lojo, en diálogo con este diario-. Títulos como Daimón o Los perros del paraíso, se destacan por su alto grado de experimentalidad narrativa e incluso lingüística, sus deliberados anacronismos y ucronismos, el desenfado y el humor sarcástico con que abordan el proceso de la conquista de América y exponen algunas de sus figuras principales, empezando por Cristóbal Colón. Me parece digna de una mención muy especial una entrañable novela, tan lírica como histórica, El inquietante día de la vida, menos difundida que las anteriores. Este libro se sumerge en la historia desde la autoficción familiar, centrada en la aventura final de un antepasado del autor: Felipe Segundo Posse, que padece una tuberculosis terminal y viaja a Europa y a Oriente tras las huellas de Rimbaud, en busca de curación física y de revelación espiritual. Es una crónica de ese viaje que adopta por momentos la forma del ensayo y otras veces la del diario íntimo y la confesión. Un singular Bildungsroman (pese a la edad madura del protagonista, padre de ocho hijos) que narra el ‘despertar’ de un sujeto a partir de la conciencia de la muerte y también un mapa sociopolítico de la Argentina decimonónica finisecular, elaboradamente construido. Desde aquí se abre una ventana irónicamente profética hacia los mataderos humanos del siglo XX que acechan tras los decimonónicos ideales de ciencia, progreso y concordia universal”.

Narrador cultísimo, de ironía refinada, implacable para la descalificación. Con Abel Posse se podía disentir. Lamento no haberlo frecuentado más en Buenos Aires. Rescato "El viajero de Agartha" y el conmovedor "Cuando muere el hijo". — Jorge Asis (@AsisOberdan) April 14, 2023

En diálogo con LA NACION, el periodista y escritor Ceferino Reato recuerda a Posse como una “delicia de persona”. “Primero lo conocí como fuente para mi libro Doce noches; él había sido embajador en España. Lo recuerdo como una persona con un gran sentido del humor, muy irónico, con muchos conocimientos históricos. Una delicia de persona, muy enamorado de su esposa, Sabine. Y compartimos experiencias y pareceres sobre los años 1970, la guerrilla, la dictadura militar. Fue muy útil reflexionar con él sobre esa década tan trágica de la Argentina. Lamento mucho su fallecimiento y celebro que nos haya dado tanto, especialmente por sus obras pero también por su elegancia en el hablar, su sentido del humor, su ironía y sus conocimientos de persona de mundo y de un argentino muy patriota”.

Murió Abel Posse, un escritor legible y un tipo inteligente al que lo echaron como ministro de educación de Macri por no cumplir con las normas IRAM del progresismo. — El fantasma de Quintín (@FantasmaQuintin) April 14, 2023

“Cuando fui profesora de literatura en quinto año del Colegio Nacional Buenos Aires, incluí como lectura El largo atardecer del caminante, de Abel Posse -recuerda la escritora y profesora Josefina Delgado-. Era un desafío para mis alumnos, y estos se mostraron muy interesados en desovillar esta novela compleja y muy atractiva. Entonces decidí invitar al escritor, a quien había conocido en Barcelona, para tener un diálogo con mis alumnos. Aceptó encantado y fue un encuentro realmente productivo. Luego yo sabría cuánto había sufrido con la muerte de su hijo adolescente. Años después, en 2009, se lo convocó a desempeñarse como ministro de educación en el gobierno de la ciudad, en reemplazo del ministro renunciante Mariano Nadorowski. No fue una elección atinada, circulaban críticas acerca de sus posiciones políticas y eran momentos donde los g remios no se conformaban fácilmente”.

Lamentamos el fallecimiento de Abel Posse, allegado a nuestra institución. Escritor, académico y diplomático, fue una destacada figura de la cultura argentina. Autor de "La pasión según Eva" y "El eclipse argentino", entre otros. Nuestras condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/ejRH0hLFLE — InstitutoRosas (@InstitutoRosas) April 14, 2023

“Despedir a un amigo es de una emoción tristísima -dice a LA NACION la escritora y editora Lidia Vinciguerra-. Abel Posse, distinguido hombre de letras y destacado diplomático, era también amigo de largas conversaciones con quien tuve el enorme placer de compartir. Su mayor preocupación era el magro sistema educativo y entonces el tono de sus palabras iluminaban la esperanza porque, singularmente, la poesía era nuestro faro. Abel accedió con sincero pudor a mi reiterada invitación de publicarle, al menos, un puñado de poemas en el tomo Poesía Argentina Contemporánea [publicado por la Fundación Argentina para la Poesía] que pude entregarle a Sabine, su compañera de toda la vida, durante la internación. Nos queda el recuerdo de su sonrisa con el libro en sus manos, así me lo comentó Sabine, y el fervor de su palabra en el corazón de todos nosotros. Que su vuelo tenga el registro luminoso de su vida”.

“Tuve la suerte de compartir con él almuerzos, conferencias y el común amor por la literatura -dice a este diario el periodista y escritor Juan Francisco Baroffio-. También la preocupación por los asuntos de nuestro país, pero desde posturas diferentes. A pesar de ello siempre estuvo abierto al intercambio de opiniones. Lo recuerdo afable y con la buena predisposición, que solo da un espíritu generoso, para alentar las incursiones literarias del que da sus primeros pasos. Aunque recibí con pena la noticia, me queda el consuelo de sus libros que, en definitiva, serán los que tendrán la última palabra”.