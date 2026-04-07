Murió Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del Museo de Málaga

Nuera del artista malagueño y principal artífice con su hijo Bernard de la creación del Museo Picasso de Málaga, Christine Ruiz-Picasso murió hoy a los 97 años en su casa de la Provenza, Francia, informaron fuentes de la institución. Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, primogénito de Pablo Picasso y la bailarina rusa Olga Khokhlova, y donante de la mayoría de las 204 obras que integraban la colección permanente de la pinacoteca –de la que fue presidenta honoraria– cuando se inauguró en 2003. El museo recibe hoy 800.000 visitantes al año.

Justamente en aquella oportunidad, LA NACION subrayaba su rol. “No han sido los hijos, sino la nuera de Pablo Picasso la que ha puesto proa hacia la creación de un museo en la ciudad natal del pintor más caro del mundo. En el casco antiguo, a los pies de la colina de Gibralfaro, abrirá sus puertas el tercer museo Picasso del mundo, que con París y Barcelona formará el triángulo imprescindible para conocer la obra del artista, que cambió la historia de la pintura del siglo XX y también la del mercado”, decía la crónica.

Christine Picasso era viuda de Paul Ruiz-Picasso, primogénito de Pablo Picasso y la bailarina rusa Olga Khokhlova Bertrand Rindoff Petroff - French Select

El conjunto que la mujer francesa donó y prestó para ese fin representaba todas las etapas del artista. Ella entendió ese gesto como “una historia de amor” que dedicaba “a la memoria” de su marido, a la vez que el corolario “de un largo proceso que había llegado a su fin gracias al encuentro de lo privado con lo público”, en referencia a la colaboración con la Junta de Andalucía para materializar el proyecto. Era también la forma de cumplir la voluntad del artista, ya que Picasso en vida quiso tener un museo en la ciudad donde vio la luz.

Christine Ruiz-Picasso recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo. La noticia de su muerte se conoce hoy mientras una de las principales obras de arte de Pablo Picasso regresa al centro de la escena en una vieja polémica que se reedita: el reclamo de la mudanza del Guernica.