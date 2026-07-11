Un Messi por día: Sofía Wiñazki le dedica una serie de acuarelas al capitán de la selección argentina

“No miro nunca fútbol, solo durante el Mundial y por cábala”, revela la artista Sofía Wiñazki (Caseros, 1985), conocida por sus obras sobre paisajes de la naturaleza, animales y árboles. Sin embargo, a partir del 23 de junio, motivada por el triunfo de la selección argentina ante Austria, inició la serie de acuarelas sobre papel Un Messi por día.

Sofía Wiñazki es artista Anahí Bangueses Tomsig

Difundidas en sus cuentas de redes sociales (@sofiwini), las obras despertaron de inmediato el interés de la inmensa mayoría de los fanáticos de Lionel Messi, dentro y fuera del país.

Las acuarelas cuestas cien dólares y las impresiones, $ 70.000

La idea surgió de forma espontánea. “A medida que iban pasando los días, subía el clima mundialista y la adrenalina -dice-. Y empecé a dibujar, quería hacer algo diferente en el taller y me dije ‘voy a dibujar un Messi por día’, como un objetivo y también como una cábala”.

Lionel Messi: rezo por vos

“Los empecé a subira Instagram y X y tuvieron mucha repercusión, así que eso me incentivó a seguir haciéndolo. Al principio vendí algunos de forma esporádica, pero esta última semana, después del partido con Egipto, con lo que pasó en todo el país y la adrenalina de la gente, cada posteo empezó a tener más y más repercusión”.

El gran capitán en una acuarela de Wiñazki

Llovieron pedidos. “Me empezaron a comprar argentinos de todo el mundo -cuenta-. Me compraron de Canadá, de España, de Estados Unidos, de Uruguay y, obviamente, de acá. Los originales son chiquitos, de 26 por 36 centímetros y cuestan cien dólares, unos $ 150.000. Y como había tanta demanda, empecé a hacer impresiones glicée, más económicas, que cuestan $ 70.000. Las hago en los mismos papeles que uso para los originales, pero son reproducciones”.

Messi por los aires, una de las acuarelas más solicitadas

La artista -que es de Independiente como su padre, el periodista y filósofo Miguel Wiñazki- va colectando fotos de los partidos de la selección nacional y de los festejos, como cuando los jugadores argentinos, al finalizar el partido ante la selección egipcia, levantaron a Messi en el aire. Es una de sus imágenes favoritas y una de las más pedidas; pintó también una acuarela de Lionel Scaloni.

El quite de Leandro Paredes en el partido ante Egipto

“A medida que iba avanzado, me fueron saliendo mejor -concluye-. El quite de Leandro Paredes es unos de mis preferidos, porque fue el último que hice. ¡Esperemos que la selección siga ganando!”. La galería de retratos de Messi seguirá creciendo.