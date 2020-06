David William Foster falleció ayer, a los 79 años, en Phoenix, Estados Unidos

26 de junio de 2020

Ayer a la madrugada, a los 79 años, falleció en Phoenix el investigador y catedrático estadounidense David William Foster (Seattle, 1940), hispanista y gran difusor de la literatura latinoamericana, en especial de la Argentina, en casas de estudios superiores de América del Norte. Se graduó como doctor en Filosofía por la Universidad de Washington en 1964 y, desde 1995, era profesor en el área de Español y Estudios de Mujeres y Género en la Universidad de Arizona. Gracias a la Beca Fullbright vivió en la ciudad de Buenos Aires durante la década de 1970 y, desde entonces, regresaba con frecuencia. Fue autor de innumerables ensayos y libros acerca de la cultura argentina . La Generación de 1880, la representación de la violencia en la literatura, las obras de Jorge Luis Borges y Manuel Puig , la cinematografía contemporánea, los estudios judaicos, la temática feminista, gay y lésbica en ficciones de autores locales, las experimentaciones fotográficas de Grete Stern y Gabriela Liffschitz, El Eternauta y el teatro independiente fueron objeto de su atención. De su padre había heredado el amor por la fotografía y de su madre, la pasión por la literatura.

"Como parte de la redemocratización de la cultura se generó una enorme producción en la Argentina, he estudiado el teatro, la narrativa, el ensayo sociopolítico, el cine, la fotografía", declaró en una entrevista. Se destacó también como traductor al inglés de libros de Néstor Perlongher, José Pablo Feinmann, Lucía Puenzo, Marcos Aguinis, Enrique Medina, Ana María Shua y Fabián Soberón, por mencionar solo a algunos autores argentinos. Cabe destacar que Foster investigó con la misma intensidad producciones culturales emergentes en Uruguay, Brasil, Perú, México y Puerto Rico. Fue editor de la publicación semestral Chasqui: Revista Latinoamericana de Literatura.

Pionero de los estudios de género en los años ochenta y noventa, su obra sentó las bases de la teoría queer como una perspectiva de análisis legítima de la cultura. Entre otros títulos, publicó Sexual Textualities: Essays on Queer/ing Latin American Writing , Violence in Argentine Literature; Cultural Responses to Tyranny , Cultural Diversity in Latin American Literature , Latin American Jewish Production y Contemporary Argentine Cinema. En español se pueden encontrar títulos como Espacio escénico y lenguaje , Literatura chicana: 1965-1995 y Torcer lo recto. Lo homoafectivo en América Latina . Se definía a sí mismo como un "feminista masculino". Entre 2006 y 2009 presidió la Asociación Latinoamericana de Estudios Judaicos, fundada en 1982.

En los últimos días, aún supervisaba las tesis de doctorado de varios graduados que lo habían elegido como tutor. Docente generoso con colegas y estudiantes, erudito y conversador inigualable, Foster iluminó la importancia de los estudios culturales para el progreso de la vida cívica. "La cultura es la sustancia de la vida cotidiana de la sociedad -dijo-. El idioma que hablamos, los valores e intereses que tenemos dan forma a la cultura".