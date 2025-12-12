Primeras ediciones, libros artesanales y piezas únicas en la Feria del Libro Raro

Este sábado 13 y domingo 14, el Museo Moderno vuelve a abrir sus puertas a la Feria del Libro Raro, un encuentro para lectores y coleccionistas donde los ejemplares difíciles de conseguir son los protagonistas. Entre las 14 y las 20, con entrada libre y gratuita, libreros anticuarios y editores artesanales pondrán sobre la mesa volúmenes escasos, producidos en tiradas mínimas, encuadernados a mano o impresos en prensas antiguas.

¿Pero qué se entiende por un “libro raro”? En el mundo de la bibliofilia, se llama así a aquellos ejemplares que son difíciles de encontrar por su escasez, pero valiosos por su interés histórico, material o cultural. La Feria del Libro Raro parte de esa definición clásica, pero la amplía: no se concentra solo en libros antiguos traídos por librerías anticuarias, sino que incorpora también los libros raros del presente, producidos de manera artesanal por pequeñas editoriales que recuperan oficios tradicionales del libro y experimentan con formatos, materiales y contenidos. Se trata de ediciones realizadas en tiradas muy cortas, encuadernadas a mano o impresas en prensas antiguas con tipografía de plomo y papeles especiales, pensadas como objetos únicos. La feria propone así un espacio de encuentro entre libreros, editores y lectores, y una puerta de entrada para quienes se acercan por primera vez a este universo.

"El Aleph" firmado por Borges está a la venta por 8.000 dólares Gentileza Agustín D'Ambrosio

Una de las piezas más raras que se exhibirá es la primera edición del Arte y Vocabulario de la Lengua Guaraní, del jesuita Antonio Ruiz de Montoya, impresa en Madrid en 1640. Considerada una de las primeras gramáticas en esa lengua y el primer libro en denominar al guaraní de la manera en que lo conocemos, es un ejemplar casi inaccesible desde su origen: la mitad de la tirada original se perdió en el levantamiento de Lisboa ocurrido en diciembre de ese mismo año, según explica Agustín D’Ambrosio, librero especializado en rareza bibliográfica, dueño de Rare Book Room y uno de los organizadores de la feria. Tendrá un costo de 9.000 dólares.

Entre los tesoros que exhibirá D’Ambrosio también habrá un ejemplar de El Aleph firmado y dedicado al médico y filósofo César Pico por Jorge Luis Borges, que está a la venta por 8.000 dólares.

Primera edición del "Arte y Bocabulario de la Lengua Guaraní", del jesuita Antonio Ruiz de Montoya, impresa en Madrid en 1640 Gentileza Agustín D'Ambrosio

Otro de los ejemplares raros que se podrá encontrar en la feria es un muestrario de Singer, “un catálogo curioso de la década del 30, que mostraba lo que se podía hacer con las máquinas de coser. Es muy peculiar porque son hojas de cartulina con los trabajos pegados, que en muchos casos están hechos con mostacillas, canutillos, lana. Cada hoja tiene un ancho de 1,5 centímetros aproximadamente y son 100 páginas, así que es un libro muy gordo. Tiene tapa dura y sale $600.000″, cuenta a LA NACION Eduardo Orenstein, dueño de la librería Rayo Rojo.

La Feria del Libro Raro se realizará el fin de semana en el Museo Moderno Gentileza Feria del Libro Raro

“Otra de las novedades que tendremos a la venta es una historieta muy curiosa, de la década del ’60, publicada en la revista Gente durante 20 ejemplares, que se llama “Las desopilantes y descabelladas aventuras de Mr. Finch”, con dibujos de Lorenzo Amengual, que va a estar firmando ejemplares el sábado", comenta Oresnstein.

Muestrario de Singer Gentileza Eduardo Orenstein

También se podrán encontrar libros que son obras de arte, con collages, ilustraciones, plegados, pop up, paper cut, técnicas y distintos recursos que aparecen en distinta forma en su producción artística, como los que realiza artesanalmente la artista Melu Macchi.

Feria del Libro Raro Gentileza Feria del Libro Raro

El rango de precios será amplio: las piezas de colección, como las mencionadas anteriormente, tendrán valores altos, pero habrá también libros accesibles, similares al precio de una novedad editorial. Participan librerías especializadas —entre ellas La Teatral, Rayo Rojo, Rare Book Room, Caliban, Mandrágora y Mastronardi— junto a una extensa red de sellos artesanales como Kalos, Urania, Imprenta Rescate, Buchwald, Barba de abejas, Colección Tercera persona, Niño Editor, Ampersand o Xilolibros. La feria funciona así como un espacio de encuentro entre libreros, editores y lectores, y como puerta de entrada para quienes quieren asomarse por primera vez al mundo de los objetos únicos.

También habrá actividades especiales. El sábado a las 17 se presentará La invención de los libros raros, del investigador David McKitterick, recientemente reeditado por Ampersand, con la participación de Alejandro Parada y Agustín D’Ambrosio, moderados por Ana Mosqueda. El domingo, también a las 17, se realizará una charla sobre libros raros y edición artesanal, con Sol Correa (Buchwald), Ariel Fleischer (Kalos) y Javier Moscarola (La Teatral). Durante ambas jornadas, los hacedores de papel Pablo y Vicky Sigwald montarán un taller para mostrar el proceso completo de impresión artesanal.