Murió el poeta español Francisco Brines, el último Cervantes

MADRID.– Hace apenas una semana recibió la visita de los Reyes de España en su casa. El rey Felipe VI y la reina Letizia se acercaron a su domicilio en Oliva, Valencia, para entregarle la medalla de la máxima distinción de las Letras en idioma castellano: el premio Cervantes, correspondiente a la edición 2020. Francisco Brines no había podido, por motivos de salud, trasladarse a Alcalá de Henares donde cada 23 de abril se celebra el Día del Libro, y recibir en una solemne ceremonia en el paraninfo de la prestigiosa universidad, el premio. Hoy, a los 89 años, falleció el gran poeta español. Se encontraba internado tras haber sido sometido a intervención el pasado domingo a causa de una hernia. Joan Margarit, ganador de la edición 2019, también había fallecido sin poder recibir el premio, a causa de la cancelación de la ceremonia, por motivos sanitarios.

Representante de la denominada Generación del 50, la generación de la posguerra, Brines (1932-2021), autor de El otoño de las rosas, era uno de los últimos testigos de esta época tan convulsa que dio también origen a los “niños sorprendidos”, los testigos y supervivientes del horror de la Guerra Civil. Tras la muerte de José Manuel Caballero Bonald, también este año, el pasado 9 de mayo, se extingue con Brines el recuerdo en primera persona de esta época convulsa. La poesía de Brines pervive en sus discípulos, en sus alumnos, sus lectores, y sus versos.

El poeta valenciano integró la denominada Generación del 50 de la posguerra española

En 1960 publicó su primer poemario, Las brasas, donde marcó el tono de su extensa producción: el duelo la sensación de pérdida y el tono elegíaco. Brines estudió Derecho y Filosofía y fue profesor en las Universidad de Cambridge y Oxford. “El poeta suele tener una coordenadas más estrechas como lector de poesía, que como poeta. Yo soy, y creo que estoy en lo cierto, que quien lee poesía crea el poema. Lo crea desde su experiencia, desde su experiencia y desde su conocimiento”, decía hace algunos meses en el Instituto Cervantes. Miembro de la Real Academia Española, fue también distinguido con el Premio Nacional de Literatura, el PremioReina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y el Nacional de la Crítica.

El jurado del premio Cervantes consideró que Brines merecía esta distinción porque “su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital”. “Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden”.

“Yo diría que creo que soy un poeta de verdad, quiero decir, y esto es importante para mí, que la poesía nace de dentro de mí. Es como una gracia que viene del cielo sin esperar nada. Miramos arriba, pero también tenemos que mirar abajo, porque la tierra es cielo, y entre los dos está el aire, y ahí es donde estamos todos”, decía Brines en una entrevista al diario El País, poco después de conocer que había sido distinguido con el Cervantes.

“Es que, acaso, estimáis que por creer/en la inmortalidad,/os tendrá que ser dada?/ Es obra de la fe, del egoísmo/ o la desolación./Y si existe, no importa no haber creído en ella:/respuestas ignorantes son todas las humanas/ si a la muerte interroga”, comienza “Alocuión pagana”, uno de sus célebres poemas de Aún no. “Mi madre estaría muy contenta porque creía que no iba por el buen camino”, bromeo Brines cuando recibió el Premio en el patio de su casa, impregnado por el olor de los naranjos, la semana pasada en su casa, de la mano de los propios Reyes.