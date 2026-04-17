Lo peor ¿ya pasó?

Hay frases que los políticos deberían olvidar. Salvo que quieran exponerse al escarnio. Tratan de alimentar expectativas sobre un futuro supuestamente promisorio, que rara vez llega. Mauricio Macri ponía la esperanza en “el segundo semestre”. “Claramente en el segundo semestre vamos a mejorar”, dijo el entonces presidente en 2016 en la quinta de Olivos. “El 2017 será, estoy seguro, mejor que el año anterior. Y más importante aún, lo mismo pasará en 2018 y 2019”, insistió un año después.

Hay otro tópico. “Lo peor de la crisis ya pasó”, dijo el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el 4 de abril de 2019. Renunció en agosto. Javier Milei y Luis Caputo se muestran muy aferrados a ese mantra. En septiembre de 2024, Milei le dijo a Susana Giménez: “La economía tocó el piso entre abril y mayo, y de aquí en adelante solo quedan buenas noticias”. En diciembre de ese año, en cadena nacional, insistió: “Esto no quiere decir que no hagan falta más sacrificios, pero sí podemos decir que hemos dejado atrás lo peor. Y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”. El martes pasado, Caputo apuntó largo: “Los próximos 18 meses van a ser los mejores de la Argentina”. ¿Será?