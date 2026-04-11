Premiaron en Estados Unidos el libro de poemas “Teoría de la voz y el sueño”, de Liliana Ponce

A finales de marzo, PEN America anunció a los ganadores de los Premios Literarios de 2026 y, entre ellos, se encuentra la versión al inglés de un poemario de la escritora argentina Liliana Ponce (Buenos Aires, 1950), Teoría de la voz y el sueño, de 2001, en versión del poeta y traductor estadounidense Michael Martin Shea. Publicado en 2025 por World Poetry Books como Theory of the Voice and Dream, la obra fue premiada por “la contundencia de los versos de la poeta argentina”, según el fallo del jurado.

“Escribir es hoy un vacío -está en la forma / o el pasaje, en un trozo sin pertenencia: / máxima intensidad, duración”, comienza Teoría de la voz y el sueño. Shea tradujo otros libros de Ponce al inglés.

“Consideramos una amplia gama de traducciones, desde las más clásicas hasta las más experimentales, y esta colección, con sus giros, se abrió paso hasta la cima, más como un preludio que como un retiro -destacó el jurado integrado por Miriam Calleja, J. Kates y Alta L. Price-. [...] La traducción de Shea capta con destreza la esencia de los poemas seriales de Ponce sobre la creación y la ausencia, ofreciéndolos con una contradicción acertada y hábil que fusiona una ambigüedad apropiada con una precisión admirable”. El traductor recibirá tres mil dólares.

El libro premiado por PEN America se encuentra en "Boomerang Naturae", poesía reunida de Liliana Ponce

El poemario de Ponce -que competía con títulos del español Rafael Alberti, la rusa Marina Tsvetaeva, el palestino Ghayath Almadhoun y la hongkonesa Yau Ching publicados en inglés en 2025- se encuentra en el recomendable Boomerang Naturae. Poesía reunida (1976-2022), publicado por Emecé en 2025. La escritora, aun con dificultades para movilizarse, se presentará en el Festival Internacional de Poesía de la Feria del Libro porteña, en La Rural, el viernes 24 de abril a las 20.30, junto con el ecuatoriano Edwin Madrid, Eduardo Mileo y Rafael Felipe Oteriño.

Los Premios Literarios 2026 de PEN América otorgaron cerca de 350.000 dólares a escritores y traductores. Y en la ceremonia de premiación, que se realizó en la ciudad de Nueva York, se homenajeó a la escritora haitiano-estadounidense Edwidge Danticat con el Premio PEN/Nabokov a la Trayectoria en Literatura Internacional y a la dramaturga estadounidense Julia Cho con el Premio PEN/Laura Pels de la Fundación Internacional para el Teatro.