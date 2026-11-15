Nodo Neuquén abre la puerta del circuito comercial al arte patagónico

NEUQUÉN.- “Esperemos que los petrodólares lleguen al arte”, dice alguien en una de las exposiciones que componen hasta hoy el Circuito Nodo Neuquén, lanzado el viernes último. Mientras Vaca Muerta hace rica a esta ciudad del Alto Valle y cien edificios se construyen a la vez, los espacios de arte abren sus puertas, se alían y se ponen en el mapa, con la esperanza de crear un sistema profesional donde el arte, además de existir, se venda.

“¿Dónde está la plata para les artistes?”, se lee en una obra del colectivo Mantera en la Sala Saraco. “En el Centro Cultural Alberti decidimos invitar a exponer a dos galerías, Colección Georg (de San Martín de los Andes) y Tándem, porque son las dos únicas de la provincia. Acá los artistas trabajan, pero nadie sabe si venden, cómo ni a qué precio. Es un tabú”, dice Estefanía Petersen, que señala además la falta de montajistas y fotógrafos de obra.

Nodo Neuquén hace foco en el arte patagonico Gentileza Francisco Dangelo

Nodo Neuquén es un brazo que extiende Meridiano, la cámara que agrupa galerías de arte, con la intención de pensar la región patagónica en su conjunto mediante una agenda de recorridos por 14 espacios de Neuquén, Cipolletti, San Patricio del Chañar, Roca y Plottier y cuatro charlas con oradores de distintas provincias. En el área de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, con las bardas de fondo, reúne a galerías, museos, espacios independientes y talleres de artistas. “Elegimos Neuquén por su potencia económica, productiva y porque tiene una institución faro, el Museo Nacional de Bellas Artes, única sede nacional”, explica Gonzalo Lagos, director y neuquino.

El circuito ofrece visitas guiadas con ríos y bardas de fondo Gentileza Francisco Dangelo

“Esperamos que Nodo contribuya a posicionar a Neuquén como un lugar de producción y de circulación del arte contemporáneo. Tenemos una escena artística que merece ser conocida, recorrida y proyectada. Ojalá sea el comienzo de nuevas relaciones, de proyectos compartidos, de oportunidades para nuestros artistas y de una mayor presencia del arte patagónico en el escenario nacional. Cuando hablamos de arte, hablamos de desarrollo profesional y económico. Esperamos que se vendan muchas obras estos días”, dijo Natalia Michelini, directora del MNBA local. Si ocurrió, fue a cuentagotas y en voz baja. En los espacios visitados por la comitiva no se vieron puntos rojos. “Hacemos políticas públicas sobre la base de datos, gracias al CIF, y arribamos a un diagnóstico. Neuquén necesita más exposición, circulación y venta de arte, por eso nos aliamos con Nodo”, señala Ana Laura Bonet, subsecretaria de Cultura de Neuquén.

Oradores de las charlas de Nodo Neuquén: Diego Stagnaro, Carlos Stia, Analía Solomonoff (directora del Programa NODO), Laura Valdivieso, Diego Obligado, Pablo Montini, Andrei Fernández, María Casado, Gonzalo Lagos y Marcelo del Hoyo Gentileza Francisco Dangelo

“Intentamos desarrollar audiencias, mercado, agrupar a todos los agentes culturales para promover instancias de comercialización en arte contemporáneo y visibilizar los espacios en sus propias regiones -coincide Lagos-. Dar a conocer el arte patagónico. Tuvimos mucho contacto con empresas relacionadas a la energía, bodegas y el sector de desarrollo inmobiliario, que está en crecimiento exponencial en Neuquén. Actualmente hay cien edificios en construcción en la ciudad. El año que viene vamos a trabajar en Neuquén con el diagnóstico que estamos generando, en acciones más concretas, y en 2028 será la oportunidad de una nueva provincia pensada y anclada en la Patagonia. Hicimos dos meses de un programa de formación, luego de muchas conversaciones con la escena local, para identificar qué tipo de programas de capacitación teníamos que proponer. Nunca vinimos a imponer ningún tipo de acción. Se trabajó en la gestión de proyectos, formación de precios de obra, diseño y montaje de exposiciones, formación de públicos, mediaciones y nuevas audiencias”.

¿Qué es el arte patagónico? Algo así como lo que pinta Martín Motta, en el espacio La Fuente Gentileza Francisco Dangelo

Este circuito de tres días de actividades gratuitas dirigido por Analía Solomonoff (directora del Programa Nodo) corona todo ese proceso y continuará bajando hacia el sur. Llega después de cinco ediciones de Nodo en Buenos Aires, que fueron federales, porque siempre hubo galerías de provincias invitadas. Las charlas entre artistas, galeristas, curadores, coleccionistas, investigadores y gestores culturales sobre el mercado del arte, el coleccionismo y las experiencias de producción y gestión cultural en diferentes territorios transcurrieron en el Domuyo, un moderno centro de convenciones donde se ve la obra de los artistas Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas, y en el MNBA, donde exponen Stella Maris Provecho, Graciela Islas, Martín Schachner, Alejandro Manríquez y Néstor Confalonieri.

Ana Zitti expone en el Domuyo un Hada Maga: "Soy una artista de territorio, la barda me habla. Punta, flecha, el pataco, jarillas, cristales de roca bajo el agua, transparencias, viento, arena, oro negro, amonites" Gentileza Francisco Dangelo

En una de las charlas, el historiador Pablo Montini repasó la historia del coleccionismo rosarino, y diferenció el concepto del “consumidor residencial”, que compra obra hasta que termina de decorar su casa y las obras quedan paralizadas. “El coleccionista compra, vende, muestra, y lo seguirá haciendo hasta que muere”, señaló. En la Patagonia hacen faltan coleccionistas de los dos tipos. La mendocina Laura Valdivieso habló del arte contemporáneo y su difícil digestión para las instituciones. Dejó otra definición interesante. En la muestra No lo entenderías dejaban que el público definiera si lo que estaban viendo era “una cosita, una porquería o una obra de arte”.

Noche de fiesta en la inauguración de la muestra "Fantasía Mantera", en Sala Saraco, durante Nodo Neuquén Gentileza Francisco Dangelo

Diego Obligado, presidente de Meridiano, recordó la acción Panorama que reunió en 2020 más de 170 espacios nacionales de venta de arte, que usaban veinte términos diferentes para definirse porque ser galería está a veces mal visto: galería física, virtual, eventual, espacio de arte, residencia, proyecto colectivo, espacio autogestionado por artistas, espacio independiente, plataforma… “Seamos abiertos, no tengamos un modelo de galería, porque ese modelo no funcionó”, dijo Obligado.

“Cuando se habla de arte argentino, muchas veces se habla de arte de Buenos Aires. Nosotros en Tucumán tenemos otras problemáticas, distintas a las de Neuquén o Mendoza”, señaló la curadora y artista Andrei Fernández. ¿Qué es el arte patagónico? Ana Zitti recita ante su Hada Maga: “Soy una artista de territorio, la barda me habla. Punta, flecha, el pataco, jarillas, cristales de roca bajo el agua, transparencias, viento, arena, oro negro, amonites”. En la charla dedicada a las residencias, Suyai Otaño (Manta) y Valeria Conte Mac Donell (Otro Lugar) leyeron un texto: “Nos garpa el nombre de artista patagónico porque crea un imaginario muy particular: una persona solitaria, tierras lejanas, aire puro, un bosque, una obra oxigenada… Cada espacio, cada región tiene características particulares que te condicionan. Vivir y producir en Patagonia tiene muchas cosas positivas, un imaginario ya construido, que puede sumar a la propia obra y también tiene condicionamientos particulares, las distancias para vincularse, para capacitarse, que nos obligan a movernos continuamente entre distintas ciudades. No sé si necesitamos definirnos… Aunque tampoco es dejar que nos asocien con las velas, el suéter de lana, el río, el lago, el caldén, el hongo, el pino, el desierto, el ciervo, la trucha, el chocolate y la nieve… Igual, un poco lo van a hacer”.

En el auditorio del Domuyo, pasaron oradores como ndrei Fernández, Carlos Stia, Diego Obligado y Gonzalo Lagos Gentileza Francisco Dangelo

“Todos elegimos el viento. Lo que más sentimos es la Patagonia”, dice la artista y gestora Marina Cisneros sobre la muestra Paisaje Circular en Tándem, la galería que permite ver el horizonte en 360 grados desde un piso 11, donde también funciona el estudio de abogados de los galeristas. Algo está cambiando: “En mi generación todos se iban a otros lugares. Ahora estamos volviendo”, dice Ailin Fernández, que comparte el espacio de taller La Fuente con otros dos artistas.

Espacio Cubo se sostuvo en sus primeros años con un taller de pintura para cascos y bicicletas. Hoy es galería y taller de Flor Castagno y Diego Stagnaro. Cupé también abraza las dos profesiones de sus dueños, mitad carpintería mitad venta de arte, muebles, ropa y accesorios. Q Gallery está de estreno con obra de lentejuelas de Ivana Quiroga y la pequeña Nivell Cero es impulsada por tres artistas: Carolina Kleine Samson, Any Márquez y Carlos Urrutia. Otros espacios para visitar: la casa llena de hamacas de la artista María Marta Kleine Samson, que es espacio cultural Corredor del Viento, Artesanías Neuquinas y la Bodega MALMA, que tiene un Mercado de Creadores.

Los textiles de Artesanías Neuquinas, un arte superior en Nodo Neuquén Gentileza Francisco Dangelo

En 2027 la Patagonia tendrá su primera feria de arte en un barrio botánico de Plottier, Copa, contemporáneo patagónico. “Estamos redefiniendo el concepto feria. El hibridaje también nos define como patagónicos. Copa es una plataforma que pondrá en diálogo arte y mercado, pero abrimos el juego a mostrar las exquisiteces del lugar en su geografía, gastronomía y otras artes, como la artesanía contemporánea”, explica Marianela Tisberguer Suain. El escenario es una belleza: una chacra que se está convirtiendo en barrio cerrado, la Reserva, con gansos y cisnes, pérgola floral y capilla. Los stands se organizarán en un galpón de acopio de frutas. Para agendar: conocer el arte patagónico y comprar.