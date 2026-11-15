“Con el corazón en los Andes”: sacerdotes agustinos le regalaron al papa León XIV una pintura de Mercedes Fariña

Como había anticipado LA NACION, integrantes de la Orden de San Agustín entregaron al papa León XIV una pintura realizada por la artista plástica argentina Mercedes Fariña (Buenos Aires, 1976), que se incorporará a la Colección Vaticana. El acto tuvo lugar en en la Nunciatura Apostólica, el pasado 8. Participaron representantes de la Orden de San Agustín, los Agustinos Recoletos y las Agustinas Misioneras.

La obra -titulada Corde in Andibus, es decir, Con el corazón en los Andes, de 70 por 70 cm- fue seleccionada entre cinco pinturas que la artista realizó inspirándose en la figura y la trayectoria pastoral de León XIV en el Perú, donde vivió por más de veinte años y llegó a ser obispo de Chiclayo.

La artista Mercedes Fariña junto a "Con el corazón en los Andes" Gentileza

El Pontífice se halla junto a un niño, con el fondo de la cordillera de los Andes. “Es un homenaje a su recorrido pastoral en el norte del Perú, una respuesta desde el arte argentino al llamamiento de la encíclica Magnifica Humanitas y, a la vez, una cuestión autorreferencial: él contó que, siendo niño, un tío le regaló un chullo de lana de vicuña; por eso, dice que desde una edad temprana se siente peruano”, destaca Fariña en dialógo con este diario. Es egresada de la Escuela Municipal de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”.

Ambos personajes miran al espectador, con el fondo de la cordillera de los Andes. “Cuando lo eligieron Papa, él expresó en uno de sus escritos que le gustaría ingresar un pedacito de la cordillera a la Capilla Sixtina -dice la artista-. Ahora, a través de mis cuadros, no la va a ingresar a la Capilla Sixtina, pero sí al Palacio Apostólico del Vaticano”. La obra le demandó más de un mes de trabajo.

La artista trabajó por más de un mes en la pintura

Los integrantes de la Orden de San Agustín eligieron la pintura que le obsequiaron al Papa junto con una carta y fotografías de las otras cuatro obras de la serie. La artista, que reside en La Plata, no participó del encuentro, ya que estaba reservado a religiosos. Sin embargo, pudo conocer el momento de la entrega a través de una fotografía en la que se observa al Papa sonriente junto a los agustinos y la obra.

Es el segundo cuadro de Fariña que ingresará en la Colección Vaticana: el primero fue un homenaje al papa Francisco. “Se lo entregué en persona en 2013″, dice la artista cuyas obras forman parte de colecciones privadas en París, Shanghái, Roma, Washington, Ciudad de México y Miami.