“Obertura”: se corre el telón para tres pintoras y un director de orquesta

Tres pintoras y un director de orquesta componen Obertura, una muestra en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. Las artistas son Andrea Allen, Andrea Lamas y Florencia Wagner, y la batuta la lleva Luis Felipe Noé, quien pensó que estas obras podían unirse en una sinfonía visual, con notas afines. Lienzos de gran tamaño, una abstracción matizada con figuras, impronta poética y, a veces, también vegetal.

Obertura es la música instrumental que introduce una ópera, antes de que se corran las cortinas. “Es una historia musical que se inicia. En este caso, este nombre se repite para la iniciación oficial de una historia pictórica. Y, en tiempos de triunfos feministas, está compuesta por tres pintoras como protagonistas. Amigas entre sí y en plena madurez como personas y como artistas, con esta exposición entran en escena. Y heme aquí de curador de esta exposición o (lo que es peor) de comisario, como se los denomina en Francia y España. Sin embargo, lo hago con mucha alegría dada la gran calidad que esta muestra ostenta. Y, sobre todo, porque me gustan las sorpresas”, escribe el maestro en su texto curatorial.

Andrea Lamas pinta en dos colores, azul y rojo, y crea pinturas que se asoman a misterios Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Son amigas mías y amigas entre ellas”, dice Noé a LA NACION. “En la obra no tienen mucho en común, pero sí entre ellas como personas, por edades y circunstancias. Cada una tiene su camino propio”, explica. El nombre de la muestra iba a ser otro: “Pensaba llamarla apertura y una de las artistas propuso obertura. Me pareció gracioso y a la directora [Cecilia Cavanagh, al frente del pabellón de la UCA] le pareció bien. Este es un inicio, un camino que se abre. Ninguna fue mi alumna. No creo que estén influenciadas por mí”.

En la obra de Allen encuentra originalidad plástica: entrelaza paisajes con un minucioso detalle del follaje (se refiere a la presencia de la naturaleza con un sentido ecológico) con la escultura de relieves. “Desconcierta y fascina”, describe Noé, que preside el jurado de los premios Konex, que este martes 13 entregará los cien diplomas a las trayectorias destacadas en las artes visuales.

Andrea Allen introduce relieves en sus pinturas de formas vegetales Rodrigo Nespolo - LA NACION

En Lamas valora “un mundo pictórico de una profundidad extraordinaria”. Con una paleta sobria, reducida a dos colores primarios, el rojo y el azul, crea un clima de suspenso abstracto, que a veces interrumpe con figuras sugeridas. “Es un relato más poético que narrativo. Son dimensiones de la presencia y de la ausencia”, dice ella. “Yuyo es mi amigo famoso. Aprendo un montón trabajando con él, viendo su obra, mostrándole la mía”.

Florencia Wagner tiene un leitmotiv: las redes, a las que pinta, incluye en una instalación y les dedica un poema Rodrigo Nespolo - LA NACION

Florencia Wagner, arquitecta tucumana, atravesó la pandemia en su tierra y sumó un elemento a su obra pictórica: las redes. Cavanagh analiza la obra, pinturas que llevan por título indicaciones de tiempo para interpretar partituras, que abonan su parentesco con el compositor alemán: “En Adaggio, con un movimiento menos rápido que el andante, la gama de azules es melancólica; en Allegro el colorido es dinámico y vigoroso”. Wagner incluye una instalación con las redes que se ven en sus pinturas. Rizoma que atrapa/ al hombre, la flora y la fauna/ a nuestra vida diaria, dice el poema de su autoría que la acompaña.

“Considero que una latente unidad poética visual de lo que la sensibilidad ilimitada registra es la coordinadora real de esta exposición. La obertura aquí está en su mayor intensidad”, observa el maestro Noé. Y baja el bastón, que es su batuta.

Para agendar

Obertura. Hasta el 9 de octubre, en Av. Alicia Moreau de Justo 1300, de martes a domingo, de 11 a 19. Entrada libre y gratuita.