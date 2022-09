La reina Isabel II y un viaje al ADN del meme madre

En el catálogo online del MoMA de Nueva York aparece con el número de pieza 217.2012 de la colección de arquitectura y diseño. Pero este objeto desborda cualquiera de estas categorías subalternas al gran arte aún cuando cumpla con los requisitos funcionales del diseño porque lo que hay aquí es un concepto que está atravesado por la historia de las imágenes al tiempo que cruza también todas las imágenes que vinieron después. La imagen de Isabel II fotografiada en su juventud por el retratista Cecil Beaton se vuelve negación (no imagen) intervenida por Jamie Reid (1947), el brazo visual de Malcolm Mc Laren en su estrategia para hacer del punk una intervención política. Los Sex Pistols se montaron sobre una montaña de souvenirs repartidos por millones de hogares británicos para usar el rostro de Isabel intervenido justo donde Beaton buscaba hacer punctum. Los ojos tapados con la leyenda “God save the Queen” (que no era el himno sino una canción que llegó al número 0 porque la BBC esa semana de 1977 dejo el número 1 vacante) y la sonrisa borrada por el escatológico nombre del grupo. Todo en un óvalo ornamental estampado sobre la Union Jack. Y con esta imagen ya nunca nadie vio de nuevo la foto del pobre Beaton sino un retorno masivo de la mona lisa de Duchamp pues Virgin (después de que EMI y A&M incumplieran su contrato) la estampó en serie en la tapa del simple publicado el 27 de mayo de 1977. Y de ahí pasó a remeras, luego, al stencil y así acaso la Corona le deba al punk la propagación viral del rostro de Isabel por otros medios.

"God Save the Queen", collage grabado

Jamie Reid, cuya tipografía collage se volvió de rigor en los 80, tiene once piezas en la Colección del MoMA donde nadie come vidrio. Si lo que hace que no sea arte contemporáneo es el carácter serial de sus imágenes habrá que entender que esta intervención sobre una fotografía (que repite aquella intervención sobre la pintura de Leonardo) lo es en tanto su huella vuelve a replicarse en otras imágenes que sí se sostienen en esa categoría. De la Mona Lisa dadá a la Reina mona del misterioso vándalo Banksy cuya filiación con la intervención de Reid es directa. El Warhol del street art volvió una y otra vez sobre Isabel II para utilizarla dentro y fuera de la cultura pop. En Bristol la representó con el rayo que David Bowie impuso como make up para su Aladin Sane (1973) resignificando su status icónico y ahora en Buenos Aires se la puede ver en la muestra (que es como tener las paredes en cautiverio) superpuesta a los personajes de El Planeta de Los Simios. El street art o el nuevo muralismo es la expansión del grafiti que fue acaso el alfabeto del punk con su simbología ácrata y esos slogans arrastrados por las pancartas del Mayo Francés: “No Future”.

La reina mona de Banksy cuelga de la muestra que actualmente se exhibe en La Rural Fabián Marelli - LA NACION

Pero entre la imagen seriada de Reid (o su variación: los ojos limpios, pero con un alfiler de gancho entre los labios) y los muros conquistados por Banksy están los YBA (Young British Artist) con el neo conceptual Damien Hirst como emergente. Esa generación que irrumpió en los años 90 tenía tanta influencia de la historia del arte como de la cultura pop y fue una de las mejores consecuencias de la idea de Mc Laren por hacer de la música algo visual. Los diseños de Reid fueron tan impactantes para el arte contemporáneo inglés que Hirst pensó doce instalaciones por cada una de las canciones de Never Mind The Bollocks, el primer y único álbum de los Sex Pistols con arte de tapa también de Reid. Su serie de “Medicine Cabinets”, objetos que espejaban las góndolas de una farmacia, hicieron que al fin “God Save the Queen” fuera el nombre de una obra de arte. Y más: algunos de los montajes se completaban con memorabilia de los diseños de Reid para los Sex Pistols. Como si fuera una coautoría al fin.

¿Cuánto tiempo pasó entre la confirmación de la muerte de la monarca de las siete décadas y la viralización de los memes con su imagen? ¿Media hora? En el futuro acaso los memes se anticipen quince minutos a las noticias, quién sabe. Lo cierto es que toda intervención sobre el rostro de Isabel hay que linkearla a la pieza 217.2012 de la colección del MoMA firmada por Jamie Reid. El primer meme de Queen Elizabeth y una obra de arte contemporáneo en todo sentido.