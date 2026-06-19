Oro y barro

Es imposible mirar esta imagen sin recordar la monumental obra de Sebastião Salgado en los años 80, cuando retrató las filas de hombres que llegaban a las minas de oro de Serra Pelada, en Brasil. Lo que vemos aquí son mujeres cubiertas por bolsas de plástico que trabajan, entre el barro y la humedad, en un yacimiento minero artesanal en Mongbwalu, República Democrática del Congo. Durante horas, ellas limpian rocas en el agua, en busca de minúsculas partículas de oro. A sus jornadas diarias, de por sí duras, hoy se suma una amenaza: el brote de ébola declarado a mediados de mayo, que se ensañó principalmente con la región que habitan, marcada por frecuentes desplazamientos de población. Las mujeres de la foto pelean por su vida en cada trozo de piedra que encuentran. Y cuando, al despertar, confirman que ni la enfermedad ni la miseria las condenaron.