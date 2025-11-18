Otra falla en la seguridad del Louvre: dos tiktokers belgas colgaron un cuadro en la sala de La Gioconda

En una nueva burla a la seguridad del museo Louvre, dos influencers belgas lograron colgar un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, según informaron medios franceses.

Irrupción en el museo Louvre

Los tiktokers Neal y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, difundieron el hecho en sus redes y el video se viralizó rápidamente. Así, el museo más famoso del mundo, que recientemente sufrió el robo de valiosas joyas de su acervo, volvió a hacer blanco de críticas y de burlas en las redes.

En sus redes sociales, los jóvenes detallaron el plan y los pasos que siguieron para lograr su objetivo en una sala súper custodiada y en un museo que supuestamente ha reforzado las medidas de seguridad desde la irrupción de ladrones el 19 de octubre. El botín robado, joyas de la Corona de Francia, tiene un valor patrimonial incalculable.

Una vez más, la seguridad del Louvre fue burlada Emma Da Silva - AP

Según los propios intrusos, el cuadro compuesto por piezas de Lego entró desmontado y la lámina con la foto enrollada. Una vez adentro del museo, lo pegaron en la pared, cerca de la Mona Lisa, y se fueron antes de que los guardias de seguridad pudieran descubrir lo que habían hecho.

Intervención de los tiktokers Neal y Senne en el Louvre

En su video cuenta que ingresaron al museo una hora antes del cierre y colgaron el lienzo a toda velocidad. Como no pudieron acercarse a la obra cumbre de Leonardo porque “había demasiados guardias”, lo colocaron a unos metros de distancia “en la misma sala”.

“Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción”, explicaron los belgas que ya habían llevado a cabo con éxito una operación similar en el Museo de Bellas Artes de Gante (Bélgica).

Los medios franceses revelaron el suceso el mismo día en que el Museo del Louvre anunció el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

El museo se encuentra en el ojo de la tormenta por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad. Las joyas de la Corona francesa todavía no pudieron ser recuperadas.