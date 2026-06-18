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Otra victoria argentina: el trabajo en equipo, eje de un proyecto en Miami para alcanzar “grandes metas”

Con motivo de la Copa del Mundo, la instalación “Big Goals” es una iniciativa de Reefline en colaboración con el comité anfitrión de la FIFA 2026; fue creada por Playlab Inc. con Jessica Trosman, Emiliano Miliyo y tejedoras de Buenos Aires

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Cintia Colangelo
LA NACIONCintia Colangelo
Uno de los arcos creados por tejedoras y artistas argentinos en la playa de Miami
Uno de los arcos creados por tejedoras y artistas argentinos en la playa de MiamiGentileza Reefline/Verónica Ruiz

MIAMI.- En las arenas de South Beach, bajo un sol abrasador y en plena fiebre mundialista, el mismo día de la victoria argentina se inauguró Big Goals, una instalación colectiva diseñada por Playlab Inc. que involucró a doce tejedoras argentinas, la mayoría provenientes del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), en colaboración con los artistas Jessica Trosman y Emiliano Miliyo. En conjunto, realizaron a mano las redes de los dos arcos gigantes que se instalaron a metros del mar y recrean una cancha de fútbol a pequeña escala. Las tejieron al crochet y utilizaron materiales textiles descartados y recuperados.

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“Para nosotros era importante que la obra fuera verdaderamente colectiva. Cada puntada conecta personas, historias y territorios, y refleja la idea central de Big Goals, que los desafíos más grandes solo pueden alcanzarse juntos”, explica Ximena Caminos, la directora creativa del proyecto. Radicada en Miami hace años, es también la fundadora de Reefline, un ambicioso parque de esculturas submarinas y arrecife artificial que se extiende a lo largo de once kilómetros frente a la costa de Miami Beach, inaugurado el año pasado con una instalación de Leandro Erlich.

La instalación presentada por Reefline en Miami
La instalación presentada por Reefline en MiamiGentileza Reefline/David Chavez

Con los ojos del mundo puestos en Miami –la base favorita de los argentinos que viajan al Mundial–, aprovechó este momento para utilizar el lenguaje universal del fútbol y transmitir su mensaje de conservación marina.

"Big Goals" enseña a jugar y a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el océano
"Big Goals" enseña a jugar y a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el océanoGentileza Reefline/Verónica Ruiz

Estamos parados frente al campo de juego más grande del mundo: el océano. Hermoso, poderoso, lleno de vida, pero también amenazado -sostiene Caminos-. Los arrecifes de coral no son un paisaje submarino. Son ciudades, viveros y sistemas de soporte para la vida en la Tierra, y están desapareciendo frente a nuestros ojos. Reefline nació justamente para cambiar nuestra relación con el océano a través del arte, la ciencia y la participación pública. Somos un arrecife vivo y un parque escultórico submarino en Miami Beach, pero también una plataforma para imaginar nuevas formas de cuidar nuestro planeta”.

Ximena Caminos, directora creativa del proyecto y fundadora de Reefline
Ximena Caminos, directora creativa del proyecto y fundadora de ReeflineGentileza Refline/Verónica Ruiz

Big Goals juega con un doble significado. En inglés, goal significa tanto hacer un gol como tener una meta: “Creemos que la meta más grande que podemos proponernos hoy es proteger nuestro planeta –afirma Ximena–. Queremos demostrar que cuidar la naturaleza no tiene por qué ser una experiencia solemne. Puede ser alegre, colectiva y movilizadora. Que jugar también puede ser una forma de actuar”.

Uno de los arcos realizados por tejedoras y artistas argentinos
Uno de los arcos realizados por tejedoras y artistas argentinosGentileza Reefline/Verónica Ruiz

La exhibición interactiva se podrá visitar hasta el 28 de junio en la playa de la calle 12, a metros de los edificios Art Déco de Ocean Drive. Quienes se acerquen podrán patear a los arcos y aprender sobre el trabajo de las organizaciones locales que trabajan en el cuidado del medio ambiente y los océanos.

Detalle de "Concrete Coral" de Leandro Erlich en ReefLine
Detalle de "Concrete Coral" de Leandro Erlich en ReefLineGentileza The ReefLine/Brittany Weber

Así como el deporte puede trascender fronteras y unir corazones, el arte puede inspirar y despertar conciencia -concluye Caminos-. A través del trabajo colaborativo y comunitario es como evolucionamos social y culturalmente, y es justamente ese el potencial con el que contamos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

Por Cintia Colangelo
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