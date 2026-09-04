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LA NACION

Para bailar el tango

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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Rodrigo Abd - AP

Este miércoles culminó el Festival y Mundial Tango Buenos Aires, que antes de la gala de cierre entregó postales como esta. Dos bailarines: Soledad Mallo y Adriel Bournissen; el contraluz del camarín; los cuidados del maquillaje; la postura, precisa e imbuida de gracia, de los movimientos que anticipan la danza. La foto fue tomada cuando el festival todavía estaba en pleno desarrollo: en la escena que aquí observamos se intuye la tensión previa a la competencia. Mallo y Bournissen, concentrados y en eje, la respiración contenida, la sensibilidad a punto, los pasos y volteretas que ensayaron mil veces, ahora impresos en cada músculo, cada poro, cada articulación. Asistimos, como quien mira por una mirilla, a la tensa calma antes de la tormenta que los bailarines desatarán en la pista. Dos por cuatro, sudor y emoción: luego vendrán los aplausos.

Por Diana Fernández Irusta
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