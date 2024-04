Para cronopios, famas y esperanzas: homenajes a Julio Cortázar a 110 años de su nacimiento y 40 de su muerte

Escuchar

Ante el desconcierto de algunos críticos y escritores, a ciento diez años del nacimiento y cuarenta de la muerte del genial Julio Cortázar (1914-1984), su obra sigue vigente, convoca a nuevos lectores y reaviva el deseo de escribir entre los jóvenes que descubren el universo lúdico y poético en sus cuentos y novelas. Como Jorge Luis Borges, el autor de Todos los fuegos el fuego legó un adjetivo al Diccionario de la lengua española; “cortazariano” se define como “perteneciente o relativo a Julio Cortázar, escritor argentino, o a su obra”, “que tiene rasgos característicos de la obra de Cortázar” y también como “admirador o seguidor de la obra de Cortázar”. Para felicidad de cronopios, famas y esperanzas, el “Año Cortázar” se puso en marcha en la ciudad de Buenos Aires con exposiciones y ciclos para todo tipo de público.

Julio Cortázar fotografiado por Dani Yako en 1983, en Buenos Aires dani yako - Gentileza Dani Yako

El escritor, cuando visitó por última vez Buenos Aires, en diciembre de 1983, fue entrevistado por Martín Caparrós. “La presencia física en el propio lugar también te puede devolver algunas vivencias que el tiempo haya desgastado -dijo Cortázar-. Pero en mi caso no me preocupa tanto, tal vez porque tengo una gran memoria sensual, memoria de formas, colores, olores”. Su relación con la ciudad de Buenos Aires no había cambiado y la relación de la ciudad con Cortázar pervive, como prueba la serie de tributos que se harán este año.

Un "gatiteléfono" en la muestra homenaje a Cortázar en la Biblioteca del Congreso de la Nación, obra de Laura Brugnoni BCN

Este jueves, la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) inaugura una muestra para todo público dedicada al autor de Bestiario. La exposición presenta una selección de ilustraciones y cuenta con la participación de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA) e invitados especiales como Istvansch, Juan Lima, Isol, María Verónica Ramírez y la editorial Libros del Zorro Rojo. También se podrán ver y recorrer instalaciones lúdicas y participativas, como un “gatiteléfono” o una “maquina de escribir Rayuela”, hechas a partir de relatos del autor.

Julio Cortázar por el dibujante Jó Rivadulla BCN

La muestra se puede visitar, con entrada libre y gratuita, desde este jueves hasta el 2 de agosto, de lunes a viernes, de 8 a 20, en el Espacio Cultural BCN (Alsina 1835). De más está decir que los libros de Cortázar están a disposición de los lectores en la BCN.

"Rayuela" está presente en la muestra organizada por la BCN BCN

Desde este viernes a las 18.30, en el “Sótano Beat” del Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551), reconocidos escritores debatirán sobre Cortázar en “Vertientes. Lo que se escucha cuando se lee”, el ciclo que coordina la escritora y periodista Silvia Hopenhayn. Con el nombre de “Cortitos Cortázar”, se abordará parte de la obra del autor, con especial foco en la ficción breve. El 12 Walter Romero y Hernán Ronsino dialogarán con la anfitriona; el viernes 19, a la misma hora, Ricardo Romero y Gabriela Saidón, y el 26, Federico Jeanmaire y Natalia Zito.

“En el ciclo planteamos, más que las influencias, las ‘afluencias’ -dice Hopenhayn a LA NACION-. En el caso de Cortázar, quisimos entrar en su obra por una puerta diferente, la de la ficción breve, a través de la vertiente, de la diversión, de lo vertido; el Cortázar fantástico pero también el ‘melancolúdico’. Cada uno de los invitados primero va a presentar ‘su’ Cortázar, una presentación subjetiva de la relación con su obra, y luego elegirán un texto breve para compartir con los asistentes”.

Hernán Ronsino, Natalia Zito, Federico Jeanmaire y Silvia Hopenhayn: cortazarianos de corazón

El domingo a las 19, en el Centro Cultural Recoleta (CCR, Junín 1930), se proyectará una película sorpresa vinculada con el universo cortazariano (el mes pasado fue Matrix). Hay que inscribirse en la página web del CCR o confiar en la buena estrella y llegar un rato antes a la sala del primer piso. El segundo domingo de cada mes se programa una “película sorpresa Cortázar”. El director del CCR, Maximiliano Tomas, anticipó que en el segundo semestre se abrirá una “supermuestra” dedicada a Cortázar, que ocupará 1500 metros cuadrados y se extenderá hasta el verano de 2025.

Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (La Rural), que abre al público el jueves 25 con un discurso de la escritora Liliana Heker, amiga de Cortázar, habrá un tributo permanente al escritor en Zona Futuro, con reproducción de algunos de sus más célebres cuentos mediante realidad aumentada.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM, Agüero 2502) tiene previsto inaugurar una muestra el 4 de julio, en la Sala Leopoldo Marechal, en el primer piso de la institución. Organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la BNMM y con curaduría de Eugenia Santana Goitía, María Ragonese y Solana Schvartzman, es la primera pensada para un público infantil y juvenil en la institución que propone un recorrido lúdico e interactivo por los mundos de Cortázar. Se podrán ver diversos “tesoros” que forman parte del patrimonio de la biblioteca, como un conjunto de cartas manuscritas y mecanografiadas del escritor así como el Cuaderno de Bitácora de Rayuela, con las anotaciones, instrucciones y dibujos que Cortázar fue apuntando en su pequeño cuaderno mientras trabajaba en la novela. Y se reconstruirá su biblioteca, con los autores y libros que lo marcaron desde su infancia hasta su adultez; los múltiples viajes del escritor (en barco, en avión, en tren, en motorhome) y los juegos que lo apasionaban.

Para esa ocasión, el equipo de la revista Hispamérica, que dirige el escritor y profesor Saúl Sosnowski, está preparando un número especial sobre Cortázar con artículos, entrevistas y notas sobre el escritor, con la colaboración de la investigadora Laura Rosato, del Centro de Estudios Jorge Luis Borges. El número será presentado durante la muestra y la publicación es, igual que el dedicado a Borges, una coedición de Hispamérica y la BNMM.

Por último, desde Random House informaron que este año se publicará en volumen independiente el libro de cuentos La otra orilla (que se publicó en forma póstuma en 1994) en la Biblioteca Cortázar, en el sello Alfaguara, y que se están grabando en audiolibro los cuentos completos del autor.