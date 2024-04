“Para el desarrollo humano”: Sandra Pitta presenta una ONG que nuclea a científicos e investigadores de todo el país

Escuchar

Hoy a la tarde, con el lanzamiento del ciclo de conferencias “Razón y proporción en la ciencia argentina”, se presenta la Asociación Civil por los Derechos Humanos y el Desarrollo Científico (DHDC), que dirige la biotecnóloga e investigadora del Conicet Sandra Pitta y que nuclea a científicos, investigadores, docentes y estudiantes de todo el país y de distintas generaciones.

Participan, entre otros, la bióloga e investigadora del Conicet Gabriela Barrientos, el ingeniero ambiental Pablo Prósperi, el doctor en Física Pedro Lamberti, el abogado e investigador del Conicet Luciano Laise, el arqueólogo Álvaro Martel (hermano de la cineasta Lucrecia Martel), la filósofa María José Benetti, el ingeniero agrónomo e investigador del Conicet Darién Prado, la contadora Florencia Bornacin y el biotecnólogo Pablo Feldman.

DHDC tiene como precedente la Red de Ciencia y Teconología Independiente, creada en la primavera de 2023. La conferencia “Gravedad, mecánica cuántica y esas cosas”, a cargo de Lamberti y Pitta, se desarrollará esta tarde de 18 a 20 por la plataforma Meet (solicitar ingreso al mail dhdc.asociacioncivil@gmail.com).

Invitamos al primer evento de la Asociación Civil por los DDHH y el Desarrollo Científico que constituimos con un grupo de científicos (CONICET y no CONICET). Vamos a hablar de ciencia y tecnología! pic.twitter.com/0hV2e9MCHv — Sandra Pitta (@spitta1969) April 12, 2024

“Nace de una necesidad de aprovechar y desarrollar las oportunidades e ideas que todo el tiempo se nos presentan, y de tener una organización que nos sirva como una herramienta que nos dé identidad y orden a la hora de llevar adelante proyectos -dice Pitta a LA NACION-. Muchas instituciones se crean, se constituyen, y luego buscan a gente de renombre para cubrir sus departamentos. DHDC hizo el camino inverso, primero se reunió el capital humano, referentes científicos y profesionales de todo el país y luego nace la institución”. La asociación está abierta a todos los que hagan ciencia en el país.

“El objetivo de la ONG es muy amplio, tanto que al momento de su constitución legal uno de los problemas que tuvimos es que el órgano de control no comprendía si queríamos armar una asociación civil o una universidad”, cuenta Pitta. DHDC ya tiene personería jurídica y pronto lanzarán una página web. En Instagram, se la encuentra como @dhdc.asociacioncivil. “Es un principio para empezar a proponer; en el país faltan propuestas de todos los sectores”.

La misión de DHDC consiste en apoyar a las investigaciones en ciencia y tecnología del país y a las empresas de base tecnológica, difundir el trabajo que se realiza en la diversas áreas del saber y promover el vínculo con Estados e instituciones internacionales.

“Todo esto bajo el manto de un sentimiento claramente republicano y siempre fomentando el respeto de las instituciones democráticas y los derechos humanos -destaca-. Cuando decimos derechos humanos no es solo un eslogan: es importante para nosotros mostrar el vínculo entre los derechos humanos y la ciencia y la tecnología. No podemos hablar del derecho al acceso al agua potable si no hablamos de los procesos de potabilización creados por la ciencia. Los derechos humanos para nosotros no son luchas por reivindicaciones de hace medio siglo; el progreso de los derechos humanos va de la mano del apoyo al progreso humano a través de la ciencia y la tecnología”.

Otros proyectos de DHDC están orientados a promover la instalación de escuelas técnicas con finalidad electrónica, para la reparación de máquinas agrícolas (impulsado por Prósperi), y el fortalecimiento de la seguridad urbana (a cargo del ingeniero Carlos Scarabino, presidente de la asociación).

Barrientos dirige el Departamento de Ciencias Biomédicas de DHDC; Laise, el de Derechos Humanos; Prado, el de Desarrollo de las Ciencias Biológicas y Conservación de la Biodiversidad; el ingeniero Jorge Isern, el de Agroindustria; Feldman, el de Innovación de Base Tecnológica; Bornacin, el de Análisis Económico-Financiero; el abogado Juan Manuel González, el de Asuntos Constitucionales, y el profesor y estudiante Facundo Lasconi, el de Ciencia Joven. Las ciencias sociales y las humanidades también tienen su lugar en la DHDC.

“A esta enumeración se pueden sumar más de cincuenta investigadores que nos acompañan hace más de cuatro años y que son muy generosos a la hora de pedirles apoyo o ayuda -concluye Pitta-. La ONG es muy joven pero cuenta con décadas de experiencia entre sus miembros”.