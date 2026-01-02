Parte de la bandada

Sabemos que el avión está a muchos metros de distancia de la bandada de pájaros. Aunque la gracia está en prestarse a la ilusión óptica y, por un instante, creer que vuelan juntos –como parte de un mismo movimiento–, las aves de pluma y huesos, el ave de metal. La foto, tomada en Ahmedabad, India, tiene algo de universal que excede a la cuestión de la aviación comercial, las rutas aéreas, el mundo devenido pañuelo. Quizás sea la luz que, al aproximarla al blanco y negro, hace pensar en una acuarela. En Arte y cosmotécnica (Caja Negra), el ingeniero y filósofo chino Yuk Hui se anima a poner en diálogo a Heidegger con Lao Tsé, a Cézanne y Paul Klee con la pintura shan shui. Somos capaces de pensar nuevos modos, armónicos y continuos, de habitar el mundo tecnológico y natural, sugiere Yuk Hui. Tal vez ésa sea la otra resonancia que anida en esta imagen.