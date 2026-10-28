“Pasado vivo”: Andrés Wertheim convoca en una muestra a espectros, reyes y sacerdotes

Hasta el domingo hay tiempo para recorrer, en la Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín, con entrada libre y gratuita, Los espíritus del museo, la hechizante muestra de fotografías de Andrés Wertheim (Buenos Aires, 1962). Habitadas por imágenes de reyes, sacerdotes, damas aristocráticas, ángeles, espectros y otras criaturas celestiales, terrenales e infernales, las imágenes fueron tomadas en distintos museos del mundo, del Louvre al Museo Nacional de Bellas Artes, y del Reina Sofía al Museo de Arte Tigre, mediante la técnica de la doble exposición.

En 2017, Wertheim publicó el fotolibro homónimo en el sello La Luminosa, serie donde confluyen universos no tan distantes: el del arte y el del público.

Las fotos fueron tomadas en distitnos museos del mundo A.Wertheim

La muestra incluye una vitrina con materiales de archivo y un ejemplar del libro Los espíritus del museo. Wertheim estudió con maestros como Horacio Coppola y Juan Travnik, y sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, entre las que se destacan las del Kunsthistorisches Museum de Viena, Museum of the Americas de Washington, Teutloff Museum Bielefeld, Kovalenko Museum de Rusia y el Museo Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba.

"Los espíritus del museo" integra una serie de 40 imágenes publicadas en un fotolibro A.Wertheim

“Es una exploración visual sobre nuestra manera de interactuar con las obras de arte -sintetiza el artista en diálogo con LA NACION-. En diversos museos del mundo fusioné a los visitantes con las obras que contemplan. Las figuras humanas parecen habitadas por pinturas, mientras estas cobran nueva vida en los cuerpos presentes. De este modo, la fotografía deja de ser un dispositivo de captura del aquí y ahora para transformarse en un campo de resonancia histórica. El trabajo propone una reflexión sobre cómo los museos transforman nuestra experiencia frente a las obras exhibidas”.

Seres creados por Salvador Dalí y visitantes de museo, en una misma toma A.Wertheim - Gentileza

“Mi elección de los fragmentos de las pinturas que utilizo es totalmente aleatoria, ya que solo contribuyen en parte a la imagen final -señala-. En Los espíritus del museo, las obras de arte no son las protagonistas; tampoco lo son los visitantes desprevenidos. Mi interés se concentra en la unión de ambas temporalidades”. Algunas de las obras artísticas pertenecen a Pieter Brueghel, Salvador Dalí, Benito Quinquela Martín y Miguel Covarrubias.

Andrés Wertheim A.Wertheim

Los espíritus del museo integra una serie de cuarenta imágenes. “Casi la totalidad de ellas quedaron plasmadas en el libro homónimo -dice Wertheim-. Voy adaptando el contenido según el espacio de exhibición; la muestra ya recorrió ciudades de la Argentina y de varios países. La técnica utilizada es una doble exposición realizada dentro de la cámara: son dos disparos correlativos amalgamados en un solo fotograma. En uno registro a los visitantes y en otro, a los personajes pintados que los observan desde las paredes de la misma sala del museo”.

Foto tomada en el Museo Nacional de Bellas Artes A.Wertheim

Esta es su primera muestra en la Fotogalería Sara Facio. “Es una alegría que Claudio Larrea me haya invitado a exhibir aquí, teniendo en cuenta que en este mismo edificio hace 42 años conocí a Horacio Coppola, quien influyó en mi manera de ver y plasmar el mundo en imágenes”, revela.

Si bien para el artista -que en la reciente edición de BAphoto participó en tres espacios- la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y su incorporación a la fotografía constituye una “nueva expansión” del campo creativo, aclara que esta serie no busca manipular la percepción mediante herramientas de postproducción. “Por el contrario, fue realizada a partir de la captación de la realidad visible a través del lente de una cámara”, explica.

Hechizante muestra de Andrés Wertheim en la Fotogalería del San Martín A.Wertheim

Su propuesta, se lee en el texto de sala, “dialoga con el pensamiento de Aby Warburg y su concepto de Nachleben der Antike, que alude a la pervivencia de las formas y sus variaciones a través del tiempo”. “Mirar una obra no es situarse ante algo distante; es adentrarse en un pasado vivo que modifica nuestra propia experiencia”, remarca.

Wertheim utilizó la técnica de la doble exposición A.Wertheim

“Mi quehacer artístico siempre estuvo ligado a la fotografía -concluye-. Dentro de ella indagué en algunas técnicas como colodión húmedo, fotografía estenopeica y, últimamente, litografía. Mi curiosidad me lleva a explorar con diferentes lentes y variados soportes de impresión, pero en general soy clásico en el sentido de priorizar la toma directa; la mayor parte de mi archivo está compuesto por negativos blanco y negro y diapositivas color”.

Para agendar

Los espíritus del museo, de Andrés Wertheim, hasta el domingo en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1533). Hasta el viernes, de 14 a 21, y sábado y domingo, de 13 a 20.