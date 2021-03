“Nueva gestualidad”: cómo nos cambia el uso del barbijo

Durante la cuarentena estricta establecida en el otoño de 2020 en la Argentina, se inició una nueva gestualidad. Esta es una de las tesis visuales del nuevo libro del fotógrafo Andrés Wertheim (Buenos Aires, 1962), Miradas remotas. Fotógrafos en cuarentena (ArtexArte), donde los principales encargados de registrar la realidad y el contexto se convierten en protagonistas. A distancia, Wertheim retrató a más de cien colegas y artistas en dos tomas sucesivas: una sin barbijo, a rostro descubierto, y otra con barbijo. En el fotolibro se pueden ver retratos de Facundo de Zuviría, Hugo Aveta, Andy Cherniavsky, Ataúlfo Pérez Aznar, Daniel Merle, una enmascarada Fabiana Barreda, Marcelo Brodsky, Eduardo Gil, Vera Rosemberg y Julia Romano (acompañadas por sus hijos), Zulema Maza, Pablo Piovano, con una máscara apta para enfrentar un desastre nuclear, y Marcos Zimmermann, entre otros. Sus colegas posaron en sus casas o estudios y, los más afortunados, al aire libre.

La artista Matilde Marín, sin y con barbijo, en los primeros meses de la cuarentena de 2020 A.Wertheim

“¿A que me refiero con ‘nueva gestualidad’? -se pregunta la curadora y crítica de arte Florencia Battiti en el texto introductorio de Miradas remotas-. Al conjunto de rasgos, expresiones, acciones y ademanes que el uso del barbijo -devenido escudo protector y emblema de la pandemia- configura en nuestro rostro y, por ende, en nuestra identidad. ¿Qué sucede cuando solo vemos los ojos de quien nos habla, y su boca, nariz y mentón aparecen cubiertos? ¿Esos ojos tienden a concentrar mayor expresividad? ¿Cómo se reponen -o irremediablemente se pierden- ciertas texturas del acto comunicativo, como el tono de la voz, las inflexiones, la cadencia, los silencios cuando al hablar tenemos la boca tapada?”. Con humor, angustia y melancolía, las fotos de Wertheim ensayan respuestas.

Marcos Zimmermann y su mascota posaron para Wertheim A.Wertheim

“Para muchos fue una novedad; para otros, era la primera vez que usaban el tapabocas en sus vidas y el retrato refleja esa ocasión en que se lo pusieron en el rostro por primera vez -cuenta Wertheim a LA NACION-. Otros me agradecieron por este proyecto porque era una excusa para salir de la rutina y del tedio”. Las imágenes son “retratos compartidos”. Los fotografiados debieron posicionar el dispositivo de captura con su computadora y su celular, mientras Wertheim dirigía la puesta de manera remota. “Oficié de director con asistentes de cámara de lujo”, resume.

Rostros vedados

Al principio de la cuarentena, Wertheim se dedicó a archivar material propio. “Me quedaba durante noches enteras trabajando con este material por la imposibilidad de producir material nuevo -recuerda-. Ahí surgió la pregunta de si mis colegas estarían en la misma, salvo los que se dedicaban a trabajar para medios periodísticos y no les quedaba otra que salir a la calle por trabajos puntuales, los demás estábamos entre cuatro paredes. Me pareció interesante saber qué hacían los otros y el día en que se declaró la obligatoriedad del uso del tapabocas me interesó lo de la gestualidad de la que trata el libro. A eso apunté”. El fotógrafo y docente quería documentar “el modo en que se podían comunicar sensaciones y sentimientos mientras tenemos vedada gran parte de la cara y solo con nuestra mirada; por eso quise abordar a este grupo poblacional de los fotógrafos: son mis colegas y están acostumbrados a trabajar con la mirada”.

Gisela Volá y Nicolas Pousthomis, juntos en la cuarentena y en el retrato compartido de "Miradas remotas" A.Wertheim

De los 123 fotografiados en los primeros meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el fotolibro compila 69 dípticos en total. “Lo llevé a cabo a través de sesiones que organizaba en forma remota. Recabé los contactos y me comuniqué con ellos para comentarles el proyecto”. El volumen reúne retratos de fotógrafos consagrados o de renombre, otros de la generación intermedia y de varios emergentes. La reacción de los colegas de Wertheim fue, en principio, de asombro. “Algunos rechazaron la propuesta porque no se sentían a gusto de posar ante la cámara o porque estaban de viaje -dice-. A algunos la cuarentena los agarró en países donde el uso del tapabocas no era obligatorio y a otros el aislamiento les estaba jugando una mala pasada. Cuando hacía las fotos, aún no sabía que el trabajo iba a plasmarse en un libro que le daría contención y un sentido al proyecto”.

Órdenes en los letreros y calles desiertas en la ciudad de Buenos Aires en el otoño de 2020 A.Wertheim

Miradas remotas incluye imágenes de momentos televisivos, que tienen como protagonista al presidente Alberto Fernández en sus apariciones quincenales (donde anunciaba la prolongación de la cuarentena), y de escenas callejeras. “Decidí incluir lo que hacía como fotógrafo en las esporádicas salidas a la calle, con permiso especial para poder desplazarme de provincia de Buenos Aires a Capital, siempre con la cámara encima -dice el fotógrafo-. Documentaba las calles desiertas y a los policías y gendarmes en retenes, y las imágenes muy perturbadoras de la televisión; me interesaban los discursos presidenciales que insistían en que había que seguir quedándose en casa, como los letreros de la ciudad de Buenos Aires con órdenes como ‘tapate la boca’”.

El fotolibro incluye un epílogo firmado por José Emilio Burucúa, donde el ensayista y profesor advierte sobre los usos imperativos de los funcionarios durante la pandemia. “Las sociedades post-totalitarias, en plena democracia, pueden arrastrar expresiones y tonos del discurso que sería mejor abandonar, pues suenan a ecos de tiranías pasadas -escribe Burucúa-. Estas fotografías de Andrés encierran una advertencia o, al menos, un llamado a la precaución: en las medidas contra la pandemia, hay gérmenes peligrosos y tentaciones políticas, que solo una confrontación sincera y explícita con el pasado lograrían conjurar”.

Santiago Porter, "strike a pose", sin barbijo y con barbijo A.Wertheim

Para Wertheim, que se prepara para continuar con sus clases por Zoom y trabaja en una edición para coleccionistas europeas de su libro anterior, Los espíritus del museo, los hechos aún están muy cerca en el tiempo para sacar conclusiones. “La fotografía es huella y esto es muy fresco; cuando haya pasado, uno verá en las fotos una especie de documento”.

Helen Zout fue otra de las fotógrafas convocadas por Wertheim para "Miradas remotas" A.Wertheim