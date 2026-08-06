Feria de Editores: los sellos independientes resisten la crisis de ventas con descuentos “tentadores”

Con novedades, reediciones, catálogos diversos y hasta “descuentos tentadores”, los más de trescientos expositores de la Argentina, América Latina y España que participan de la decimoquinta edición de la Feria de Editores (FED), en Chacarita, llegan con expectativas moderadas al evento, en un contexto de deterioro salarial y caída en las ventas de libros. Los lectores estrenaron este jueves el sistema de ingreso gratuito por QR, que permitirá a los organizadores afinar el lápiz a la hora de hacer números, amén de evitar amontonamientos en el fin de semana.

En la entrada del C Art Media (avenida Corrientes 6271) se distribuyeron los ejemplares gratuitos de Trabajo, con textos de ficción y no ficción seleccionados en una convocatoria abierta y con una imagen de la estampita de San Cayetano en la tapa. Muchos editores rezan para que el “efecto burbuja” de la FED, que tiene un público fiel, se sostenga este año. Hasta el domingo, los libros se venden a un precio más bajo que en librerías, con un promedio del 10% de descuento, según establece el artículo 4° de la ley de defensa de la actividad librera.

El libro gratuito de la FED está dedicado al trabajo Fabián Marelli

En diálogo con LA NACION, algunos editores estimaron que el alerta naranja por tormentas y la marcha al Congreso en contra de la extranjerización de tierras condicionaron la concurrencia de libreros y bibliotecarios inscriptos en el programa Librerías Aliadas (que permite comprar con un 50% del precio comercial jueves y viernes). “El año pasado, en el primer día, unos diez libreros compraron ocho o nueve títulos cada uno; este año, pasaron solo tres que se llevaron tres títulos”, graficó uno de ellos. La escritora Leticia Martin, editora de Qeja, confía en que las ventas aumentarán a partir del viernes de pronóstico soleado. La novedad del sello es Érase una vez en el Oeste, con crónicas de Leonardo Oyola ($ 26.000). La escritora y librera marplatense Carolina Bugnone invirtió poco más de un millón de pesos en dos cajas de libros para su flamante librería El Refucilo.

Las editoriales llegaron con novedades y reediciones; el precio promedio no supera los $ 30.000 Fabián Marelli

Para Carolina Di Bella, de Galerna, la FED es una feria “que la gente quiere mucho”. Sus apuestas son dos: Desnuda, de Dai Hernández (que narra en primera persona su experiencia en OnlyFans), y Contra el reloj, ensayo de divulgación científica de Valeria Edelsztein y Claudio Cormick (cada uno a $ 30.000). La editora de Los Lápices, María Valle, cuenta que este año tuvo que reducir tiradas y retirar algún título del plan editorial por la retracción en las ventas. Lanzó Bajo nubes de tormenta, relato de viaje de la orientalista francesa Alexandra David-Neél ($ 30.000). En Entropía, los libreros pidieron novedades: Estación Saturno, de Fernanda García Lao; Hija biográfica, de Romina Paula, y Bali, de Federico Jeanmaire (todos a $ 32.000).

"Una feria querida por la gente", hasta el domingo, con entrada gratuita Fabián Marelli

Tres novedades de escritoras que se presentarán este sábado a las 14:30 se encuentran en la FED: Seismil, relato de la española Laura C. Vela (Vinilo, $ 22.000); Diario de un dolor, de Ana Ojeda (Bosque Energético, $ 26.900), y Teoría general de las cosas, de Cecilia Simeoni (Excursiones, $ 25.000). Dos sellos neuquinos, Tanta Ceniza y Cosa Seria, presentan sus novedades de poesía en formato de libro y fanzine, con precios que van de los $ 8000 a los $ 26.000. En el stand de Enero hay rescates editoriales de libros de Natalia Zito y Federico Jeanmaire, además de una caja de ofertas, con títulos a $ 10.000.

En 17Grises se publicaron nuevos ensayos de Ricardo Ibarlucía, Luis Gusmán y Francisco Bitar: Benjamin crítico de Heidegger ($ 30.000), La escritura desamparada. Ensayos sobre Kafka ($ 25.000) y El pensamiento del día ($ 25.000), respectivamente. En Caja Negra, donde los libros se exhiben con el precio del descuento en tapa, Krakatoa, de la brasileña Veronica Stigger ($ 27.000); en Salta el Pez, Agujeros negros, del físico Gastón Giribet. Y en Nudista, las novelas de Andrés Navarro (Barricada, $ 28.000) y Manuel Moyano (Historia del sol, $ 34.000).

Los expositores de la FED defienden la ley 25.542 Fabián Marelli

Paseantes por la FED se llevaron, entre otros títulos, Lágrimas negras, de Julieta Novelli (Erizo, $ 22.000), Acá es la fiesta. Poesía reunida de Lu Caamaño (Goma Editora, $ 35.000), Escritos sobre la mesa. Un banquete literario (A.hache, $ 46.000), Act Up: una historia de la militancia contra el sida, de Didier Lestrade ($ 40.000), y Pieza de verano, de Christa Wolf (El Cuenco de Plata, $ 30.000 cada uno), Palabras que ya no existen, de Inés Ulanovsky (Paripé, $ 28.000), y ¡Conocer o perecer!, alegato de Bernard Lahire por una educación y ciencia creativas (Siglo XXI, $ 16.900).

El libro "Trabajo", que se entrega en forma gratuita en la entrada, se hizo en la imprenta Porter, aliada de la FED Fabián Marelli

En otras “calles” se vendieron libros de relatos: Cambio de armas y otros cuentos políticos, de Luisa Valenzuela (Marea, $ 27.900), Bishop, de Juan Vitulli (Beatriz Viterbo, $ 24.900), Los refugios, de Edgardo Scott (Interzona, $ 26.900), y Hermosos caminos planos, de Olivia Gallo (Blatt & Ríos, $ 23.900); poemarios como Perro negro, de Mario Montalbetti, y El cielo de Boedo, de Daniel Durand (Caleta Olivia, cada uno a $ 25.000), y ensayos como Sartre contra la corriente, de Eduardo Grüner (Marea, $ 31.900), Ronda. Raúl Ruiz lector de cine, de Willy Thayer (La Cebra, $ 38.000), Crear, de Mauricio Kartun, y Generación I. Sat, de Marcelo Vera (Godot, $ 20.900 y $ 23.900). Caparazón, nueva novela de la francesa Perrine Tripier, de Sigilo, cuesta $ 29.000, y Leme, de la portuguesa Madalena Sá Fernandes, novedad de Metalúcida, $ 29.000. Muy pocos títulos en la FED traspasan la barrera de los $ 30.000. Un café con dos medialunas se cotiza a $ 4780.

En varios stands se rechaza la derogación de la ley 25.542 que impulsa el Gobierno Fabián Marelli

Proliferaron carteles en contra de la derogación de la ley 25.542 de defensa de la actividad librera que impulsa el Gobierno; en el stand de Ediciones IPS (donde se encuentran títulos a $ 18.000) estaban escritos con la tipografía “Malvinas Sans”, usada en la bandera que exhibió la selección nacional tras derrotar a Inglaterra; en el de Documenta, se usaron sellos con la frase “Un libro no es un yogur” y “Los libros también son nuesto territorio” (la novedad es Actantes. Caja de herramientas para usos gráficos, a $ 49.500). En el stand de Tenemos las Máquinas, se distribuye FRACKIBACTER VACCAMORTENSIS. Ficciones sobre el petróleo, con textos de Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli Azara y Claudia Aboaf (se puede descargar gratis en este enlace).

Tributo al editor y escritor Luis Chitarroni Fabián Marelli

El exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta recorrió las “calles” de la FED acompañado por los editores Víctor Malumian y Ana María Cabanellas; mientras llegaban noticias de la represión de la marcha en Plaza Congreso, expositores y público comenzaron a cantar “La patria no se vende”. La FED cuenta con el apoyo de Fundación Medifé y la Universidad Kennedy.

Sellos a favor de los libros en el stand de Documenta Fabián Marelli

Por primera vez, participa de la FED el proyecto colectivo La Máquina de Poesía, que adapta una antigua máquina expendedora de preservativos para ofrecer, en forma de minilibro, dos poemas gratuitos. También “debutaron” el sello Del Caparazón, con traducciones de títulos inéditos en español de autores como Sherwood Anderson y Thomas Wolfe (los precios van de los $ 30.000 a los $ 40.000), y las dos editoriales ganadoras de la convocatoria “A más 300 km”, auspiciada por la FED y el Fondo Nacional de las Artes: la patagónica Las Guachas y Funga, de Santiago del Estero.

Premian a una librería cordobesa

Para la librería cordobesa Volcán Azul. Libros y Refugio Cultural, la cuarta fue la vencida. Tras ser nominada en cuatro ocasiones para el Premio a la labor librera, en la sexta edición se consagró como ganadora. Ubicada en el barrio de Nueva Córdoba, en Independencia 1247, se especializa en literatura contemporánea. Creada en 2015, tiene unos sesenta metros cuadrados y dispone de un espacio para actividades culturales y talleres.

Luciana Mora y Soledad Graffigna, de la librería cordobesa Volcán Azul Fabián Marelli

“Nunca en la vida tuvimos cuatro millones para comprar libros, ¡encima con descuento!”, dijo a LA NACION Soledad Graffigna, a cargo de la librería con Luciana Mora. “Lo lindo también es encontrarse con los editores, a los que uno les escribe todo el año por mail, conversar con ellos y darles un abrazo”, agregó.

“Siempre tratamos de recomendar algo que vaya por otro lado -contó Mora-. Vendemos mucha literatura latinoamericana, ficciones weird, Mariana Enriquez, Leila Guerriero. El cordobés tiene mucha cultura de librerías”. Sobre las ventas, indicaron que no habían caído “tantísimo” como el margen de ganancias, debido al aumento de los servicios y los planes de pagos para tentar a los lectores. ¿El público de Volcán Azul? “De estudiantes universitarios para arriba; muchos profesionales de cuarenta en adelante”.

La Feria de Editores se puede visitar en forma gratuita hasta el domingo de 14 a 21 Fabián Marelli

La ganadora del premio al Afiche FED 2026 (organizado por la FED, La Fuerza Vermú y marcadores Posca), la ilustradora Ornella Pagliaruolo, conversó con Martín Ramón, Maru Aguzzi y Pum Pum, integrantes del jurado.