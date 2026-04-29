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Piezas de museo

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Mariano Holot
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Imagen del 24 de abril de 2026 de niños observando la intervención urbana "Obopop", la cual se encuentra montada en la vereda de la casa del artista argentino, Lucas Stoessel, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Stoessel creó una obra de arte con objetos emblemáticos de los años 1980 y 1990 como "walkmans", teléfonos de disco, televisores, teclados y "joysticks", y la instaló en la puerta de su casa en Buenos Aires para deleite de los transeúntes. (Xinhua/Martín Zabala)
Imagen del 24 de abril de 2026 de niños observando la intervención urbana "Obopop", la cual se encuentra montada en la vereda de la casa del artista argentino, Lucas Stoessel, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Stoessel creó una obra de arte con objetos emblemáticos de los años 1980 y 1990 como "walkmans", teléfonos de disco, televisores, teclados y "joysticks", y la instaló en la puerta de su casa en Buenos Aires para deleite de los transeúntes. (Xinhua/Martín Zabala)Martín Zabala - XinHua

Dos niños contemplan la intervención urbana Obopop, montada en la fachada de la propia casa del artista Lucas Stoessel en un efímero pasaje porteño. Ambos aprecian una agrupación de objetos en una suerte de museo al aire libre de lo que ya no se usa: walkmans, discmans, teléfonos celulares y de línea, filmadoras, cámaras fotográficas, cassettes, CD, radios, autostéreos, calculadoras, videocassetteras, discos de vinilo, diskettes… La enumeración podría seguir sumando dispositivos en desuso cuya función no ha desaparecido del todo, sino que hoy es cumplida por otros artefactos, que un día se ganarán un lugar en una exhibición de estilo similar. A fin de cuentas, lo que hoy es visto como obsoleto alguna vez fue moderno y hasta de vanguardia y fue admirado por niños como los de la imagen con asombro, con expectativa de utilizar alguna de esas maravillas, sin tener conciencia aún de que se volverían piezas de museo.

Por Mariano Holot
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