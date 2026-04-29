La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del miércoles 29 de abril

A las 16

Tarot y narración, una lectura posible. En la 50° edición de la Feria del Libro, la actriz y escritora Elisa Carricajo presenta Esto también es Tarot, su primer libro, en diálogo con el director Mariano Llinás. Un cruce entre literatura, experiencia personal y cultura contemporánea que propone leer los arcanos como un lenguaje abierto a nuevas interpretaciones. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

A las 17.30

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa I. A 50 años del golpe, la mesa propone revisar cómo circularon los libros prohibidos y qué comunidades lectoras se formaron en contextos de censura. Participan María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo. Coordina Débora Campos. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

50° edición de la Feria del Libro Tadeo Bourbon

A las 19

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa II. A 50 años del golpe, la mesa aborda las estrategias narrativas que adoptaron los escritores frente a la censura, el miedo y la violencia. Participan Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff. Coordina Ángel Berlanga. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Narrar el Caribe, más allá del estereotipo. El escritor Leonardo Padura, junto a Frank Báez y Claudia Neira Bermúdez, dialogan sobre las múltiples formas de contar el Caribe y Centroamérica, entre memoria, ciudad, ritmo e ironía. Coordina Claudia Piñeiro. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.