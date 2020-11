"Los temas son los que me interesan, los que suelen aparecer en mis cuadros y páginas de humor. Hay preguntas políticas, íntimas y existenciales", explica Tute sobre su ciclo de entrevistas. Crédito: Marcelo Gómez

De Alberto Fernández a Camila Sosa Villada; de Fito Páez a Graciela Borges; de Leonardo Sbaraglia a Rita Segato: ¿qué tienen en común estos personajes, además de que son figuras públicas? Ellos y otros políticos, artistas e intelectuales respondieron las 20 preguntas existenciales pensadas por Tute para un ciclo de entrevistas que se estrena hoy en TuTevé, el canal de YouTube del creador de Batu, humorista gráfico de LA NACION.

El video de presentación con varios de los entrevistados por Tute 01:40

"Preguntas dibujadas", que se emitirá lunes y jueves también por las redes sociales de Tute, está integrado por veinte entrevistas de unos ocho minutos cada una. "La idea surgió desde el encierro por la pandemia y un poco en continuidad con el programa que tuve hace unos años (Tutelandia, por UN3TV), en el que entrevisté a artistas. Esta vez las entrevistas se hicieron por zoom y con un espectro más amplio: gente de la cultura, la política y el arte", contó el dibujante a LA NACION. "Para mí, es la posibilidad de hacer preguntas, a través de mis dibujos, que no se hacen habitualmente y que son fundamentales en la vida. No es común que al presidente, por ejemplo, se le pregunte por su relación con el paso del tiempo o con la muerte o qué hay de malo en el amor. Los temas son los que me interesan, los que suelen aparecer en mis cuadros y páginas de humor. Preguntas políticas, íntimas y existenciales. Me interesa saber cómo se responden ellos y ellas estas preguntas".

Así, en esa "especie de ping pong existencial", como define Tute al formato elegido para su ciclo, la actriz Rita Cortese asegura que es un reto "saber que la muerte es real y posible y, sin embargo, ser feliz igual". Alejandro Dolina, por ejemplo, dice sobre los recuerdos: "Recordar es muy duro, especialmente cuando uno ya no tiene las cosas que recuerda".

Entre los entrevistados figuran también Sofía Gala, Diego Capusotto, Joaquín Furriel, Maitena, Darío Sztajnszrajber,Leonardo Sbaraglia y Verónica Llinás. En el video de presentación que acompaña esta nota se pueden ver algunos bloopers de las grabaciones vía zoom, como Llinás que no encuentra el volumen y Capusotto que pide ayuda para poner en marcha la cámara. Al presidente se lo verá con la guitarra mientras intenta tocar un tema que no recuerda bien.

De las anécdotas más curiosas que sucedieron durante las grabaciones, Tute rescata lo que le pasó con el diseñador de moda Santiago Artemis: "Charlamos largamente, con momentos muy graciosos, respuestas divertidas que incluían un diálogo en inglés sobre la muerte y, cuando terminamos, nos despedimos y noté que había olvidado poner a grabar la comunicación. Le expliqué, le pedí disculpas y quedamos en repetirla en otro momento. Si hay segunda temporada, espero que esté".

