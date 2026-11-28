A una década del encuentro con el que celebró el centenario de la muerte de Rubén Darío —un hito que impulsó proyectos centrales de rescate documental como el Archivo Rubén Darío Ordenado y Centralizado (AR.DOC) y la edición crítica de sus obras completas—, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) vuelve a convocar a especialistas, lectores y artistas en torno al autor nicaragüense. Bajo el título “Segunda década dariana. Rubén: lecturas comunes”, el congreso internacional se desarrollará en Buenos Aires del lunes 30 de noviembre al 4 de diciembre. Lejos de limitarse a la revisión académica, el programa apunta a rastrear qué sigue vibrando de la pulsión dariana en la lengua contemporánea.

La apertura será el lunes 30 en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473), con visitas guiadas entre las 16 y las 17 por salas vinculadas al universo del poeta y luego tendrá lugar la presentación oficial en el hall con Andrés Duprat (director del MNBA), Diana Wechsler (vicerrectora de Untref) y Daniel Link (director del Instituto de Estudios Filológicos Latinoamericanos de Untref).

Por la tarde, la actividad se trasladará al Rectorado de la Untref (Juncal 1319), donde a las 19 hablarán Aníbal Jozami (Rector emérito de Untref) y Daniel Link. A las 19.30 la investigadora italiana Alessandra Ghezzani (Università di Pisa) dará la conferencia inaugural “Los Raros de Rubén Darío en el proceso de transmisión del simbolismo en América Latina”.

A lo largo de la semana, las mesas abordarán desde los viajes, las crónicas y la construcción de América hasta la recepción crítica, la traducción, los vínculos con la técnica y la presencia de Darío en las revistas y contemporáneos de su época.

Entre los ejes destacados de la programación figura la presentación de la colección Obras completas de Rubén Darío (con volúmenes como Parisiana y Peregrinaciones, editados por Eduntref), prevista para el miércoles 2 a las 18 con la participación de Alejandro Archain, Nathalie Bouzaglo y Alejandra Uslenghi —ambas a distancia—, Rodrigo Caresani, José Luis Gamarra, Alessandra Ghezzani, Daniel Link y Graciela Montaldo. Durante las jornadas también habrá una muestra de primeras ediciones en vitrinas de sala.

El cierre, el viernes 4 de diciembre, incluirá mesas dedicadas al archivo, las obras y el cruce entre cultura de masas y vanguardias, seguidas por la conferencia de clausura “Darío, la revolución pendiente”, a cargo de Ignacio Zuleta (a las 17.30), un concierto del Cuarteto de cuerdas de Untref (a las 18.15) y una Gran Gala Modernista (a las 19), en el Rectorado.

Contacto e inscripciones: ief.lab@untref.edu.ar / congresodario.untref.edu.ar