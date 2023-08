escuchar

Ayer, en el programa Bien de mañana, que conduce en El Trece Fabián Doman, la periodista Maggie Vigil entrevistó a dos integrantes de la comunidad andina jujeña Ayllu Mayu Wasi que viajaban en el subte D. “¿De dónde son?”, les preguntó; el hombre le respondió en quechua, lo que dio pie a la primera burla de la cronista y sus compañeros. “¿Qué habrá querido decir?”, comentó la movilera. El hombre le explicó: “Somos pueblos indígenas, tiene que aprender la gente de la Argentina a hablar el idioma de los indios”. “Dígame una palabra en indio para aprender”, dijo Vigil. “En originario”, la corrigió el entrevistado, y a su pedido le enseñó un término que significa “no tener prejuicios”.

El hombre y la mujer integran el Tercer Malón de la Paz que reclama frente a Tribunales en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy impulsada por el gobernador y excandidato a vicepresidente Gerardo Morales. “Tienen que aprender en la escuela, cambiar un poco, renovar todo”, dijo el hombre sobre el programa de TV. “Nosotros velamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar”, comentó una de las panelistas desde el piso.

La mujer intervino en el diálogo e intentó explicar el significado del Malón de la Paz: “Paz basada en la verdad y la justicia”. De inmediato, le preguntaron por quién había votado (”En Jujuy ganó Milei”, acotó Doman). “Yo hablo en serio y no me río -dijo la mujer-. El voto no es público. No le estoy peleando, son cosas serias porque estamos definiendo el destino de un país”. El conductor se enojó y puso fin a la nota con otro comentario desafortunado. “Andate, Maggie, tampoco que me dé clases de moral”, dijo.

📺❌Desde Presentes repudiamos el racismo y la burla en el programa “Bien de mañana” por parte del periodista Fabián Doman y su equipo hacia dos personas indígenas del Tercer Malón por la Paz.

✒️"¿Qué habrá querido decir?", comenzó la cronista al escucharles hablar.

En redes se repudió el antipático episodio y #Doman fue tendencia en Twitter (ahora X). En la página web de El Trece el episodio se vio desde otro ángulo: “En Bien de mañana salieron a recorrer el subte y Fabián Doman tuvo que plantarse y defender a su equipo de la mala onda de dos entrevistados”.

La lingüista y directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), Leonor Acuña, contó a LA NACION que había visto el video, ampliamente difundido en redes. “El varón, en quechua, le dice a la cronista y traduce las máximas educativas de los pueblos andinos [“Ama kella, ama llulla, ama sua”] ‘No mientas, no robes, no seas ocioso’ -señala Acuña-. Durante el intercambio, interviene el conductor desde el estudio: ‘Preguntales a quién votaron’; ante la respuesta de la mujer, da por finalizado el intercambio: ‘A mí no me van a enseñar moral’. Las dos personas van vestidas con trajes ceremoniales tradicionales de la puna argentina. Vinieron al territorio de la nación argentina para pedir la anulación de la Constitución que se votó hace algo más de un mes en su provincia, porque entienden que perjudica su derecho a opinar sobre el destino de los recursos naturales de nuestro país. En el Inapl sabemos que los pueblos indígenas no necesitan que nosotros -antropólogos, lingüistas, sociólogos- tomemos la palabra en su nombre. De este intercambio quedó muy claro que los pueblos indígenas conocen sus derechos y saben usar la palabra en más de un idioma para defenderlos”.

Acuña compartió su interpretación de la situación. “Empieza como una suerte de ‘bullying etnográfico’ y termina en una retirada deshonrosa del acosador -dice-. Trato de entender la frase ´'A mí no me van a enseñar moral’. ¿Ellos no pueden enseñarle moral porque son indígenas? ¿Nadie puede enseñarle moral porque él es superior? Y también, de paso, resignifico la poco feliz frase que asocio con esto ‘Nosotros venimos de los barcos’ que se usa para explicar que no somos indígenas y que, creo, puede reinterpretarse como: ‘Acabo de bajarme, no entiendo nada de lo que pasa aquí y no voy a aprenderlo’”.

“Lo vi en X, horrible -sintetiza el doctor en Ciencias Sociales José Luis Fernández, autor de Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones-. Increíbles los tipos, qué solvencia. Creo que esto es parte de la crisis de los medios masivos, donde se pierde capacidad profesional y a la vez permiten que se filtren las voces que no encuentran un lugar pero que ponen en evidencia las debilidades de lo que debería ser el periodismo profesional. Muestra también los límites del panelismo, que puede procesar al infinito dos o tres temas pero que se sorprende y hace el ridículo frente a las sorpresas de la calle. No es Doman, es el panelismo el conductor”.