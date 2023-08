Fabián Doman dio detalles del programa con el que regresa a la televisión y le respondió a Diego Brancatelli, quien lo acusó de haber pedido que lo echaran de Intratables

escuchar

Luego de renunciar a la TV e intentar llevar adelante las riendas de Independiente de Avellaneda, Fabián Doman regresa a la pantalla de eltrece, a un espacio que resulta para él ser un viejo conocido. Es que el periodista tomará la posta cuando Nosotros a la mañana, ciclo de eltrece que condujo durante un tiempo, llegue a su fin el próximo viernes 11 de agosto.

En una charla con Socios del Espectáculo, Doman dio algunas precisiones de su vuelta. “Regresas a casa, Fabi”, arrancó la nota el movilero del programa que conduce Rodrigo Lussich junto a Adrián Pallares. “¿Estás ansioso? ¿Extrañabas después de tus incursiones fuera de los medios?”, agregó de inmediato. “No”, confesó convencido y entre risas Doman. “No estoy ansioso, pero me encanta. Es lo que sé hacer y a esto me he dedicado toda mi vida”, explicó. “Yo creo que no me fui nunca” , completó.

Fabián Doman vuelve a la TV el lunes 14 de agosto captura de video

Sobre su flamante ciclo, Doman adelantó, por lo pronto, que va a cambiar el nombre. “Los programas que hago yo están absolutamente relacionados con la realidad. Ni siquiera del día, del minuto exacto que arranca el aire”, reveló, y contó, además, que como consecuencia del vivo y de perseguir la última información, van a producir por día dos programas. “Te cambia todo en un segundo, en un minuto, en un momento”, se justificó.

Además de la actualidad y el espectáculo, en el programa se abordarán también temas políticos. De hecho, el debut será el lunes 14, un día después de las PASO. “ Naturalmente, ese lunes va a haber una cuestión política. Es harto evidente, y vamos a tratar de desayunar con el ganador ”, compartió. Con respecto al panel, aseguró que él no tiene injerencia en la elección del equipo y que esa tarea “es responsabilidad del canal, de eltrece, y de Kuarzo, la productora”.

Por el momento, no se resolvió si mantendrán los mismos panelistas de Nosotros a la mañana o si habrá cambios entre los integrantes de cara al debut.

Un cruce inesperado

Hace unos días, Diego Brancatelli llamó la atención tras asegurar que Fabián Doman había intentado echarlo de Intratables, programa del cual era una de las figuras centrales. En una entrevista también con Socios del Espectáculo, el panelista lo mencionó cuando le preguntaron con quién no volvería a trabajar en la TV.

“Laburaría con todos. Cuando se fue Fabián Doman me comentaron ciertas cosas que dijo él de mí que no me gustaron y me quedé un poco molesto por eso. Que pidió mi cabeza, que él había pedido seguir en Intratables pero sin mí ”, disparó. “La verdad que esas cosas no se hacen, no se jode con eso, no me lo dijo de frente y nunca lo hablé con él. Sobreviví gracias a mucha gente en el canal que me quería. Las cosas pusieron todo en su lugar: hoy yo sigo laburando muy bien y hay gente que está sin laburo”, redondeó, con un palito para su excompañero.

Diego Brancatelli y Fabián Doman trabajaron juntos en Intratables América TV

Consultado por las palabras de Brancatelli, Doman dio su versión de los hechos. “Me llamó la atención que Diego dijera que yo había pedido su cabeza. Primero es todo al revés, exactamente al revés todo. Cuando llegué a Intratables, una de las cuestiones que planteé fue que no quería que Brancatelli se fuera”, recordó. “ Conmigo fue de lo mejor que tuvo Intratables, durante los dos años que estuve. Es una novela que todavía no entiendo a dónde va ni de dónde viene. Me llama la atención que no esté en Intratables, que arranca la semana que viene. Entonces el problema no era yo ”, concluyó.

Doman condujo el ciclo de debate político hasta 2021, fecha en la que decidió dar un paso al costado de los medios para asumir como director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica Edenor. En noviembre de ese año sorprendió al desvincularse de la compañía y en febrero de 2022 reapareció en la televisión al frente de Momento D, en las tardes de eltrece, ciclo que concluyó en noviembre del año pasado.

Doman tuvo un breve paso por Independiente Telam

En abril de este año, otra vez Doman copó el centro de la escena; en esa oportunidad, fue por su renuncia a la presidencia del Club Atlético Independiente luego de seis meses de haber asumido su mandato. El conductor de televisión anunció la noticia a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, el cual generó inmediatamente diversas reacciones en el mundo del fútbol.

