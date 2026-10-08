La mexicana de 62 años dos veces nominada al Premio Nobel de Literatura que esperaba ganar en 2026

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza, de 62 años, volvió a aparecer entre las favoritas de las apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2026, pero el galardón finalmente fue para Anne Carson, de 76 años. La Academia Sueca anunció este jueves 8 de octubre que distinguió a la canadiense por una obra que, según el comité, dialoga con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

Cristina Rivera Garza volvió a aparecer entre las favoritas al Nobel de Literatura

Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964 y desarrolló una trayectoria que atraviesa la novela, el ensayo, la poesía, la memoria y la investigación literaria. Antes del anuncio, su nombre volvió a aparecer entre los autores seguidos por las casas de apuestas y las predicciones internacionales.

Can Xue, Anne Carson, Haruki Murakami, Gerald Murnane, Cristina Rivera Garza y Enrique Vila-Matas estaban previstos como posibles ganadores del Premio Nobel de Literatura Archivo

La Vanguardia la ubicaba entre los nombres principales con una cuota de 16/1 el 7 de octubre.

Por su parte, The Guardian la incluía entre los nombres con una cuota de 20/1, por detrás de Carson y de la escritora china Can Xue, entre otros autores.

Las apuestas, sin embargo, no constituyen una lista oficial de nominados. La Academia Sueca mantiene bajo reserva durante 50 años los nombres de quienes son propuestos para el premio.

Rivera Garza también había aparecido mencionada por medios y casas de apuestas antes del Nobel de 2025, que finalmente recibió el húngaro László Krasznahorkai.

El Pulitzer que llevó a Rivera Garza a un público internacional

Uno de los mayores reconocimientos de su carrera llegó en 2024, cuando obtuvo el Premio Pulitzer de Memorias o Autobiografía por El invencible verano de Liliana. La obra reconstruye la vida de su hermana, asesinada por su exnovio cuando tenía 20 años, y combina memoria personal con investigación periodística y elementos de biografía.

El Pulitzer destacó precisamente esa combinación de géneros y la búsqueda de justicia detrás del libro. El reconocimiento consolidó la presencia de Rivera Garza en el circuito literario internacional y llevó su obra a un público más amplio fuera del ámbito hispanohablante.

Rivera Garza ganó el Premio Pulitzer de No Ficción en 2024 por El invencible verano de Liliana, una obra sobre el femicidio de su hermana Instagram @cristinariveragarza

Entre sus obras anteriores se encuentra Nadie me verá llorar, novela publicada en 1999 que se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de su trayectoria. Rivera Garza también recibió en distintas ocasiones el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros reconocimientos literarios.

La Universidad de Houston señala que su producción abarca ficción, no ficción, memoria, poesía, crítica literaria e investigación de archivo.

La autora mexicana trabaja además en el ámbito académico en Estados Unidos. Es profesora distinguida de Estudios Hispánicos de la mencionada Universidad de Houston y dirige el programa de doctorado en Escritura Creativa en Español, que ella misma fundó.

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca eligió finalmente a Carson, poeta, ensayista y traductora canadiense nacida en Toronto en 1950, como ganadora del Nobel de Literatura. El premio reconoció una obra caracterizada por la “combinación de poesía, prosa, traducción y referencias a la tradición clásica”.

La fórmula utilizada por la Academia para explicar la elección destacó su “obra audaz e inventiva” y su diálogo con la tradición clásica, a partir del cual creó nuevas formas para la literatura contemporánea.

Entre los libros más conocidos de Carson se encuentra Autobiografía de Rojo, una novela en verso que retoma el mito griego de Gerión. Su obra también incluye La belleza del marido, Nox y trabajos de traducción y reinterpretación de autores de la literatura clásica.