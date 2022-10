escuchar

Me pasan un video de TikTok sobre los supuestos, casi milagrosos, beneficios de la polenta. Fungicida y herbicida, mata también hormigas y babosas (incluso, afirman, las hace explotar; dato innecesario y un pelín perverso). El contenido –llamémoslo así– ha sido reproducido más de 130.000 veces y replicado 40.000. Me llama la atención, por tres motivos. Es demasiado bueno para ser cierto; nunca oír hablar de esto, a pesar de dedicarme a la jardinería desde siempre, y ninguna de las muchas personas que conozco del ambiente hizo jamás referencia a los mágicos poderes de la polenta. Y eso que todos tratamos de ser lo más orgánicos que podemos.

Así que hago una rápida búsqueda y me encuentro con varios sitios en inglés que derriban este mito, en algunos casos con datos que son tan de sentido común que dan risa. La polenta, por ejemplo, es uno de los alimentos que se les da a las babosas en los laboratorios. Y no detonan ni nada. No creo, de corazón, que haya maldad en el que posteó el video originalmente en TikTok; fue simple ignorancia entusiasta. Pero dados los números y el alcance, se me ocurre que no sería una mala idea empezar a impartir los básicos de cómo chequear fuentes en la escuela, y cortar con las fake news de raíz, para seguir en la temática verde.