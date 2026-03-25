¿Sudoración nocturna? El síntoma que activa el cuerpo mientras dormís para que prestes atención

Despertarse en medio de la noche, empapado en transpiración, es una experiencia que puede resultar desconcertante. Aunque es normal transpirar un poco durante el sueño, algunas personas experimentan sudoraciones tan intensas que necesitan cambiarse de ropa o incluso de sábanas.

Este fenómeno, aunque frecuente, a menudo se atribuye al calor o se pasa por alto. Sin embargo, la sudoración excesiva mientras dormimos puede ser una señal importante de que algo no está funcionando bien en el cuerpo.

El cuerpo utiliza estos episodios para alertarnos de posibles problemas. Entonces, ¿qué podría estar detrás de la sudoración nocturna?

Causas comunes

La sudoración excesiva durante el sueño puede tener diversas causas, algunas más graves que otras. Una de las razones más comunes es un desequilibrio hormonal.

En las mujeres, la menopausia es un desencadenante frecuente, ya que los cambios hormonales provocan sofocos y sudores nocturnos. En los hombres, la disminución de la testosterona también puede causar este fenómeno.

Otras posibles causas incluyen infecciones como tuberculosis, VIH o gripe, que provocan fiebre y, en consecuencia, sudoración nocturna. Enfermedades autoinmunes o incluso el linfoma también pueden estar detrás de este síntoma, aunque son menos comunes.

El uso de ciertos medicamentos, como antidepresivos, analgésicos o tratamientos hormonales, también puede generar sudoraciones nocturnas como efecto secundario. Además, las personas con diabetes pueden experimentar hipoglucemia nocturna, lo que provoca una caída de los niveles de azúcar en sangre y resulta en sudoración excesiva.

El uso de ciertos medicamentos, como antidepresivos, analgésicos o tratamientos hormonales, puede generar sudoraciones nocturnas como efecto secundario iStock

¿Cuándo consultar a un médico?

Si las sudoraciones nocturnas ocurren ocasionalmente, pueden ser causadas por factores externos como la temperatura del ambiente o las sábanas. Sin embargo, si estas sudoraciones se presentan con frecuencia y van acompañadas de síntomas adicionales como fiebre, pérdida de peso inexplicada o cansancio excesivo, es importante consultar a un médico.

El diagnóstico se basa en el historial médico y, en algunos casos, en estudios adicionales para descartar afecciones subyacentes. Mientras tanto, hay algunos pasos que pueden ayudar a reducir la sudoración nocturna:

Mantené la habitación fresca y ventilada, y usa ropa de cama liviana. Evitá pijamas de materiales sintéticos.

Evitá el consumo de alcohol, cafeína y alimentos picantes antes de acostarte, ya que estos pueden empeorar la sudoración nocturna.

Controlá el estrés mediante prácticas como la meditación o el yoga, ya que la ansiedad también puede contribuir a la sudoración.

Si la sudoración nocturna se vuelve recurrente o empeora, no debe pasarse por alto. Prestar atención a las señales del cuerpo y buscar orientación médica son pasos clave para encontrar la causa y una solución adecuada.