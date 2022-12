escuchar

Hoy es el último viernes del año. Un año raro en casi todos los sentidos. La paradoja argentina. Pobres e inflacionarios, pero campeones de fútbol y de unicornios. El país del pese a todo. Del a pesar de.

Para todo escenario raro, hay una reglita que empleo en mi vida cotidiana y que me gustaría aportar aquí, hoy, el último día hábil del año. Sirve para clarificar la realidad. Que haya sido un año raro significa que hay cosas que no se entienden, que son translúcidas. Ahí es donde entra mi reglita. Se basa en una pregunta simplísima: ¿cuál es la razón? ¿Qué argumentos racionales sostienen esta decisión, esta medida, esta estrategia, esta táctica? No solo es útil, sino también divertido. Quiero decir, las caras que uno ve al hacer esta pregunta: el desconcierto, primero, y luego la luminosa (diría que enceguecedora) revelación de que alguien está haciendo algo, decidiendo algo, adoptando una política sin haberse detenido nunca a pensar el porqué.

Lo bueno de los porqués es que muestran si hay detrás fanatismo, pensamiento mágico, una confusa y quebradiza cadena de falacias y sofismas o, cuando las cosas no son así de raras, una saludable, sólida y fácilmente comprensible lista de razones. Pruébenlo. Pregunten por qué. Como los chicos. No falla.

