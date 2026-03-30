Reinstalaron el retrato de Eva Perón y pondrán otro de Diego Maradona en el Barrio 31
La obra de Alejandro Marmo fue colgada nuevamente en el muro donde estaba autorizada su exhibición desde 2020; el sacerdote de la parroquia Cristo Obrero medió entre la comunidad y los funcionarios del gobierno de la ciudad, que la habían bajado
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Vecinos del Barrio Padre Carlos Mugica (Barrio 31) volvieron a instalar el fin de semana la obra que el artista Alejandro Marmo había donado en 2020 a la comunidad. Evita iluminada –que formaba parte de una serie que “acercaba” el mural que se ve en la Avenida 9 de Julio al Barrio 31, el Padre Ricciardelli (1-11-14) y La Cárcova (en Villa Martelli)– está de nuevo en el mismo lugar del que funcionarios del Ministerio de Desarrollo y Hábitat del gobierno porteño la retiraron en la madrugada del miércoles 25 con el objetivo de fortalecer “la inclusión y la convivencia”, pese a que el gobierno (del mismo signo político que el actual) la había autorizado en 2020. La iniciativa fue interpretada como un acto iconoclasta.
“Ahora se viene el Diego iluminado”, anticipó Marmo a LA NACION, en referencia a un retrato de Maradona que donará al barrio y que se exhibirá junto al de Eva Perón. “La luz la tiene en lo que se genera, la pertenencia y el sentido de comunidad”, explicó el artista que también expone obras en el Palacio Libertad.
El padre Ignacio Bagattini, de la parroquia Cristo Obrero del Barrio 31, dijo a este diario que la obra contaba con autorización de la empresa Flecha Bus, propietaria del muro donde se exhibe Evita iluminada desde 2020. Agregó que el gobierno porteño, sin aviso, decidió pintar la pared de blanco, cubriendo además un mural del expresidente Néstor Kirchner, con el propósito de hacer otro mural gigante con Maradona, Lionel Messi y Mario Kempes y las “estrellas” obtenidas en tres campeonatos mundiales de fútbol por selecciones nacionales.
“La parroquia acompañó el diálogo entre los vecinos y el gobierno porteño para que se pusieran de acuerdo. Cuando no se consulta y no se conversa, pasan estas cosas que no están buenas”, reflexionó el sacerdote el Domingo de Ramos.
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