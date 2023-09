escuchar

Dos reconocidos poetas argentinos, Rafael Felipe Oteriño (La Plata, 1945) y Mercedes Roffé (Buenos Aires, 1954), recibieron el Premio Dámaso Alonso que concede la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid a figuras destacadas en el campo de la creación literaria, los estudios filológicos y la difusión de la literatura hispanoamericana en otras lenguas. Los premios se comenzaron a otorgar en 2017 y quedaron vacantes en 2019. A partir de 2020, por resolución del pleno de la Academia, que actualmente preside el poeta Guillermo Pilía (La Plata, 1958), se decidió concederlo a tres autores por año. Los ganadores se incorporan como miembros asociados de la institución. Dámaso Alonso (1898-1990) fue un destacado escritor, profesor y filólogo español; en 1990 obtuvo el Premio Cervantes.

Oteriño es autor de trece libros de poesía, exjuez, profesor universitario y miembro de número y vicepresidente de la Academia Argentina de Letras (AAL) y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue premiado en la edición de 2022 y estará en España esta primavera para recibir el galardón. También fue colaborador en LA NACION y La Gaceta de Tucumán.

“Es un premio a la trayectoria -dice Oteriño a este diario-. Ha coincidido con la publicación de mi libro Lo que puedes hacer con el fuego (Pre-Textos) en España, pero no creo que haya sido el motivo del premio, ya que su lanzamiento fue en agosto. En mi condición, primero, de secretario general y luego de vicepresidente de la AAL he estado los últimos años repetidamente en España y eso ha dado lugar a varias invitaciones para participar de lecturas y jornadas de poesía. La poesía está cobrando una tendencia a la oralidad, presencial o por Zoom, o tiende a refugiarse en el vuelo rápido de las redes. Lo que antes representaban, en cuanto a difusión, los suplementos literarios hoy se cumple en las ferias y en los recitales. Ignoro en qué consiste el premio, pienso que no será otra cosa que una cartulina”. Pero una cartulina con mucho valor simbólico.

Conoce la obra de Roffé, premiada en 2023 con el Dámaso Alonso. “Su poesía es fina, introspectiva, indagadora -dice Oteriño-. Como rápida reflexión sobre la lectura y escritura de poesía, he de repetir lo que vengo desarrollando en mis libros teóricos, Una conversación infinita y Continuidad de la poesía, a los que se sumará el año próximo Ejercicios de admiración. La poesía no está llamada a decir más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo: lo callado, lo soslayado, lo indecible. Modo de conocimiento que, al cabo, se convierte en un modo de vida, la poesía importa una defensa contra el deterioro del lenguaje, fundador de realidad, creador de una nueva familiaridad. El lector que hace suyo el poema mediante el acto de la lectura es, a su modo, un coautor que crea una nueva realidad de sentido y sonido”.

“Es con el mayor orgullo y humildad que recibo el Premio Dámaso Alonso 2023″, escribió en su cuenta de Facebook Mercedes Roffé, traductora y editora además de escritora. Fue premiada junto con el español Jenaro Talens y el panameño Javier Alvarado. “Es una enorme alegría que el galardón lleve el nombre de Dámaso Alonso, uno de los poetas y críticos que más he querido y admirado siempre. Por su La poesía de San Juan de la Cruz. Desde esta ladera y su Hijos de la ira, gracias, maestro”. Roffé, que reside en Nueva York y dirige el Ediciones Pen Press, una editorial que publica plaquettes y pliegos de poesía contemporánea de autores españoles e hispanoamericanos, y de otras lenguas en traducción al español, visitará el país en octubre para presentar composición: cristales (Salta el Pez), con poemas y seis dibujos de su autoría. Recibirá el premio en La Plata. Entre sus libros más recientes, se encuentran en librerías locales Glosa continua, Prosas fugaces y Carcaj: Vislumbres.

En 2017, obtuvieron este premio Jorge Isaías (que falleció en Rosario a los 77 años a finales de agosto, dejando una vasta y admirada obra), Alejandro Roemmers y Piero de Vicari, además del cubano José Kozer y el chileno Omar Lara. En 2018, lo ganaron, entre otros, Marta Melero y el colombiano Jotamario Arbeláez; en 2020, Ángela Gentile (que nominó a Roffé), la hispanofrancesa Françoise Morcillo y el chileno Giovanni Alexis Astengo Martín; en 2021, el chileno Tomás Harris, el español Pedro Enríquez y la nicaragüense Isolda Rodríguez. Junto con Oteriño, en 2022, lo obtuvieron el chileno Sergio Badilla Castillo y la española Antonina Rodrigo.