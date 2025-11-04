Premio Nacional a la Trayectoria Artística: se exhiben obras célebres de los ocho galardonados

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró esta tarde la muestra que reúne las obras de los ocho artistas argentinos galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación. La exhibición forma parte del 112⁰ Salón Nacional de Artes Visuales.

Perla Benveniste, Juan José Cambre, Eduardo Costa, Daniel García, Vechy Logioio, Oscar Smoje, Julie Weisz y Marcos Zimmermann, reunidos en el Museo Nacional de Bellas Artes en la inauguración de la muestra que reúne sus obras Cantoni Gustavo

Los artistas premiados en esta edición son Perla Benveniste, Juan José Cambre, Eduardo Costa, Daniel García, Vechy Logioio, Oscar Smoje, Julie Weisz y Marcos Zimmermann, cuyas producciones, exhibidas en la sala central del primer piso, pasarán a integrar la colección del Bellas Artes.

“Estos artistas han dedicado su vida al desarrollo de una obra sólida y personal y han dejado huella en la historia del arte argentino –dijo el director del Bellas Artes, Andrés Duprat–. La incorporación al patrimonio del Museo de las piezas reunidas en esta muestra nos permitirá proponer nuevos diálogos sobre aquello que las obras de arte señalan, discuten o plantean acerca de sus propios momentos históricos”.

Julie Weisz y su obra "Autorretrato 3", de la serie “Máscaras”, creada en 1995 Cantoni Gustavo

De Daniel García se exhibe la pieza histórica Camilla, de 1990, lienzo montado en una estructura de madera que el artista presentó ese año en la exposición Despojos y otras pinturas en la Biblioteca Argentina de Rosario.

Sin título (Vasija), de Juan José Cambre, creado en 1997, es un acrílico sobre tela de gran formato representativo de la serie en la que sintetizó este recipiente hasta llegar a la abstracción.

Oscar Smoje presenta "Ruptura exterior", de 1984, pieza clave de su producción Cantoni Gustavo

Oscar Smoje presenta Ruptura exterior, de 1984, pieza clave de su producción en la que incorpora a la tela papeles, paletas usadas y otros elementos de su taller.

Otra de las obras que forman parte de la muestra es Fashion Fiction I: The Installation, célebre instalación creada por Eduardo Costa en 1966, en la que incluye una oreja de oro de 24 quilates sobre una fotografía de una revista de moda.

De Daniel García se exhibe la pieza histórica "Camilla", de 1990 Cantoni Gustavo

De Perla Benveniste se exhibe una caja cinética (Sin título, 2024) realizada con acrílico, acetato y luces, mientras que de Vechy Logioio se presenta la escultura en bronce Desde el jardín, de 2013, caracterizada por sus formas abstractas y orgánicas.

En cuanto a la fotografía, de Julie Weisz se muestra Autorretrato 3, de su serie “Máscaras” creada en 1995, y de Marcos Zimmermann su ensayo fotográfico Los argentinos, de 2018.

Marcos Zimmermann presenta su ensayo fotográfico "Los argentinos", de 2018 Cantoni Gustavo

La exposición Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2025 podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026 en la sala 33 del primer piso del Museo (Av. del Libertador 1473), de martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.