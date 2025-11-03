El escritor, ensayista y académico Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes

MADRID.— El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, de 77 años, ha sido distinguido esta tarde con el máximo galardón literario de la lengua castellana, dotado con 125.000 euros. De este modo, el Premio Cervantes, que había sido concedido en las últimas dos ediciones a autores españoles, regresa a América Latina.

Desde que en 2022 el venezolano Rafael Cadenas obtuvo este prestigioso reconocimiento, en las siguientes ediciones el jurado eligió a a los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo. Esta vez la distinción fue del otro lado del océano. El fallo del jurado reconoció a Celorio por su “su excepcional obra literaria, profunda que conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”, así como una “voz de notable elegancia y hondura reflexiva”. Su último libro, las memorias de Ese montón de espejos rotos (Tusquets), que acaba de ser publicado, se consigue en la Argentina solo en ebook.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con la directora general del Libro y del Fomento de la Lectura, María José Gálvez, anunciaron el veredicto del Premio Cervantes de Literatura 2025, esta tarde, en la capital española Europa Press News - Europa Press

Gonzalo Celorio es, además, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1996 y director de la institución desde 2019 (reelecto en 2023 por cuatro años más). “Todo el mundo piensa que los académicos son los dueños de la lengua, pero los verdaderos dueños son los hablantes. Los académicos oímos y registramos lo que los hablantes dicen. La Academia tiene un concepto de norma deliberadamente ambivalente. El concepto de norma tiene que ver con lo usual, lo cotidiano, lo que se usa de manera normal, pero una vez que esa forma se generaliza, la Academia la consigna y se vuelve normativa en un sentido descriptivo. En verdad la norma no es autoritaria, sino solo descriptiva, salvo en el caso de la ortografía”, decía Celorio a LA NACION en 2017 en su viaje a Buenos Aires.

La AML felicita a su director, Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025 “por su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”.https://t.co/rhOoftyWVw vía @elpaismexico — Academia Mexicana de la Lengua (@AMLengua) November 3, 2025

“Un libro que me cambió totalmente la vida en 1963 fue Rayuela, de Julio Cortázar”, declaraba a El País. El escritor estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ejerce como profesor. Además fue director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1982 y director general del Fondo de Cultura Económica de 2000 a 2002. Sus obras más elogiadas son Amor propio (1992), Y retiemble en sus centros la tierra (1999), Tres lindas cubanas (2006), El metal y la escoria (2015) y los ensayos El surrealismo y lo real maravilloso americano (1976), México, ciudad de papel (1997), Ensayo de contraconquista (2001), Cánones subversivos. Ensayos de literatura hispanoamericana (2010) y Del esplendor de la lengua española (2016).

A Celorio se le reconoce “su excepcional obra literaria, que conjuga una lucidez crítica, que explora la identidad sentimental y la pérdida”, así como una “voz de notable elegancia y hondura reflexiva”

“Vivo en una casa biblioteca, con un pequeño espacio para cocinar y otro para dormir”, contaba en 2024. Celorio ha sido merecedor del Premio Periodismo Cultural (1986), de la Orden por la Cultura Nacional de México (1996), del Prix dés Deux Océans (1997), del Premio Universidad Nacional en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura (2008), el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (2010) y la Medalla José Vasconcelos (2025).

El jurado en esta edición estuvo integrado por los dos últimos ganadores del premio Cervantes, Mateo Díez y Pombo, por la también académica Aurora Egido, el crítico Constantino Bértolo y el escritor Manuel Rico, y Mauricio Carrera en representación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el próximo 23 de abril, el Día del Libro (efeméride cuya naturaleza proviene del día en el que murió Miguel de Cervantes), en un evento presidido por los Reyes de España en el paraninfo de la Universidad Alcalá de Henares.