Premios Konex 2022: distinguen a cien personalidades de las artes visuales

Gratitud, emoción, orgullo, compañerismo: se conocieron los nombres de los cien merecedores de los Diplomas al Mérito de los Premios Konex, que este año se otorgan en la categoría Artes Visuales, y los distinguidos no ahorran palabras de alegría por estar en esta nómina que desde 1980 reconoce anualmente a personalidades e instituciones valiosas en todas las ramas de la cultura. Una cuestión honorífica que festeja a los creadores de la última década, según los debates del jurado reunido para esto.

Esta vez no hubo discusiones épicas ni grandes desplantes, más allá de algún artista que declinó de recibir el diploma porque no implicaba dinero. El anuncio fue hecho por el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich y el presidente del jurado, Luis Felipe Noé. Entre los años 2012-2021 designaron quintetos de laureados en las veinte disciplinas acostumbradas, y sumaron una: Entidades de Artes Visuales, para reconocer a instituciones como Bienalsur, la Fundación Federico Jorge Klemm, la Fundación Forner-Bigatti y el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe.

El presidente del Gran Jurado es Yuyo Noe, en esta foto en acción en su atelier de Buenos Aires Ignacio Colo

En su 43°edición, es la quinta vez en que las Artes Visuales son consideradas. De los cien ternados, que recibirán su diploma el martes 13 de septiembre, saldrá el próximo Konex de Brillante, máximo galardón. Antes lo merecieron Horacio Butler en 1982, Juan Carlos Distéfano en 1992, Víctor Grippo y Luis Felipe Noé en 2002, y León Ferrari y César Pelli en 2012.

“El jurado trabajó muy bien, seria y armoniosamente. No tuvimos desavenencias. La votación primero fue de manera privada, donde se postularon más de mil nombres. Al hacer cruces, se refinó el listado y luego de un debate quedaron los cien elegidos”, explicó a LA NACION Matilde Marín, Premio Konex de Platino 1992 y secretaria general del jurado. “Tuvimos un gran presidente del jurado, Yuyo Noé, por sus puntos de vista, apreciaciones y el orden que impone”, cuenta. “A veces se critica que es un premio que no tiene dinero, pero se ha impuesto de manera muy sólida. Quizá al no ser monetario logra ser tan equilibrado”, analiza. “Se decidió premiar a una generación que transitó con mucha relevancia del 2010 al 2020, bastante joven, entre 40 y 60 años, con algunas excepciones. Hay que destacar que hay muchas mujeres premiadas”, analiza.

Quino será recordado con el Konex de Honor JOEL SAGET - AFP

Los jurados decidieron autoexcluirse de ser premiados y trabajaron ad honorem. Reformaron categorías para incluir performance, colectivos de arte y arte en espacio público. “Se adecuó al nuevo circuito de arte”, dice Marín. Otorgaron dos menciones especiales por trayectoria a Rubén Fontana y Liliana Porter, y también destacaron personalidades de la región con los Konex Mercosur: Alfredo Jaar (Chile), Rosana Paulino (Brasil) y Ana Tiscornia (Uruguay). El Konex de Honor a una personalidad sobresaliente fallecida en la última década fue otorgado a Quino (Joaquín Lavado), pero no se quedaron con un único homenaje. En esta edición, se reconoció a diez figuras que murieron en la última década: Norberto Gómez, Jorge Gumier Maier, María Juana Heras Velasco, Gyula Kosice, Margarita Paksa, Alejandro Puente, Juan Carlos Romero, Guillermo Roux, Graciela Sacco y Clorindo Testa.

Pronto, elegirán en cada uno de los 21 quintetos premiados a quien merezca el Konex de Platino. Y entre ellos, se seleccionará a la figura de la década para el Konex de Brillante. El acto culminatorio, en el que serán otorgados los 21 Konex de Platino, las Menciones Especiales, los Konex Mercosur, el Konex de Honor y el Konex de Brillante, se celebrará el 8 de noviembre.

Escultura de Elba Bairon, una de las artistas reconocidas en su categoría Gentileza arteBA

En la categoría Pintura, se premió a Max Gómez Canle, Silvia Gurfein, Gachi Hasper, Magdalena Jitrik y Leila Tschopp. En Escultura, cinco mujeres: Claudia Aranovich, Elba Bairon, Marcela Cabutti, Claudia Fontes y Carola Zech. En Objeto, Irene Banchero, Carlota Beltrame, Daniel Joglar, Irina Kirchuk y María Cristina Schiavi. Las Artes del Fuego (cerámica, vidrio, mosaico) distinguen a Gabriel Baggio, Leo Battistelli, el bienalista Gabriel Chaile, Nushi Muntaabski y Débora Pierpaoli. En Dibujo están Adriana Bustos, Claudia del Río, Matías Duville, Cynthia Kampelmacher y Mauro Koliva. En Grabado se destaca a Esteban Álvarez, Lulú Lobo, Andrea Moccio, Elisa O’Farrell y María Inés Tapia Vera.

El Arte Textil tiene premiados como Celina Eceiza, Mónica Millán, Ariadna Pastorini, Inés Raiteri y Guido Yannitto. En Instalación hay grandes nombres: Julio Le Parc, Adrián Villar Rojas, Eugenia Calvo, Alicia Herrero y Valeria Conte Mac Donell. Performance, necesaria incorporación, suma nombres como Maricel Álvarez (figura central de la Bienal de Performance), Mariana Bellotto, Diego Bianchi, Ana Gallardo y Osías Yanov. Otra novedad, Colectivos Artísticos: Belleza y Felicidad Fiorito, Croquiseros Urbanos, Etcétera, GAC - Grupo de Arte Callejero y la ONG Vergel, arte y salud. También hay grandes nombres en la categoría Arte en el Espacio Público: la diva pop Marta Minujín se enfrenta por el Platino con el creador de la calle Lanín, Marino Santa María, y los muralistas monumentales Elian Chali, Franco Fasoli y Tec.

En la sección dedicada a Arte en el espacio público no podía faltar Marta Minujín Archivo/Alejandro Guyot

El diseño tiene varias ternas. Espacio Público (Daniel Becker, CCFGM Arquitectos Asociados, Estudio a77 / Diéguez - Gilardi, Estudio Cabrera - Trlin y Martín Torrado), Arquitectura (Nicolás Campodonico, Bares - Bares - Bares - Schnack, Estudio del Puerto-Sardin, Monoblock y RDR Arquitectos / Richter - Dahl Rocha), Diseño Gráfico (Hernán Berdichevsky, Martín Gorricho, Estudio Marius, Estudio ZkySky y Fabián Muggeri), Diseño Industrial (BCK ID, Hernán Fretto, Francisco Gómez Paz, Alexandra Kehayoglou y Cristián Mohaded), Diseño de Indumentaria (Gino Bogani, Mariana Cortés, Mariana Dappiano, Pablo Ramírez y Andrea Saltzman).

Humor e Historieta distingue a Max Cachimba, Sergio Langer, Delius, María Delia Lozupone, María Luque y José Antonio Muñoz. Ilustración, a Mariana Chiesa Mateos, Guillermo Decurgez (Decur), Juan Manuel Lima, Gustavo Rosemffet (Gusti) y María Wernicke. En Fotografía hay diplomas para Cristina Fraire, Alberto Goldenstein, Adriana Lestido, Esteban Pastorino y Santiago Porter. Por último, Arte y Tecnología: Gabriela Golder, Narcisa Hirsch, Florencia Levy, Tomás Saraceno y Mariela Yeregui.

"Flâneur", fotografía de Alberto Goldestein, cuya labor fue reconocida en los Konex Aberto Goldestein

Los integrantes del jurado son Ana María Battistozzi, Florencia Battiti, Sergio Baur, Diego Bianchi (Bianki), Diana Cabeza, Laura Casanovas, María Teresa Constantin, Marina De Caro, Hernán Dompé, Guillermo Fantoni, Andrea Giunta, Berto González Montaner, Miguel Harte, Juan Lo Bianco, Elena Oliveras, Emilio Rivoira, Graciela Taquini y Juan Travnik. Muchos, pero todos grandes nombres.