El “Guernica” de Picasso llegó a Japón gracias a una nueva tecnología ultra realista

El famoso lienzo de Pablo Picasso, el Guernica, fue presentado en Japón con una nueva tecnología que utiliza una pantalla de ultra-alta resolución, y a escala casi real, mediante un innovador proyecto realizado por la cadena de noticias NHK y la empresa de telecomunicaciones NTT del mismo país. El dato curioso es que el museo Reina Sofía de Madird, donde se expone desde 1981 ininterrumpidamente, prohibe que los visitantes saquen fotografías de la obra, por lo que este mecanismo permitría verla en otros paises.

Se trata de la obra más grande del ilustre pintor malagueño que llegó al país del sol naciente para protagonizar la muestra “Llegó el Guernica”, y que permitirá a cientos de visitantes contemplarla hasta al más mínimo detalle a través del proceso de filmado y emisión en definición 8K de la pintura.

Presentan el "Guernica" de Picasso en Japón con una nueva tecnología ultra realista

La encargada de llevar adelante la muestra es la cadena estatal NHK, la cual mediante la futurística tecnología de ultra-alta resolución 8K que utiliza para grabar viejos activos culturales y obras de arte y que fue utilizada durante los Juegos Olímpicos de 2021, pretende guardarlas para futuras generaciones.

Con ayuda de la empresa de telecomunicaciones NTT, la televisión japonesa usó esta tecnología para recrear el Guernica y presentarla en el Centro de Intercomunicación de la mencionada empresa, emplazado en el distrito tokiota de Shinjuku, en un monitor de 325 pulgadas, lo que se traduce en 7,2 metros de ancho por 4 de alto.

Las dimensiones de la pantalla y su excepcional resolución ofrece una experiencia única a los visitantes casi al nivel de hacerlo en persona en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se preserva la pintura. Todo el trabajo de grabación se realizó durante la pandemia y a distancia.

El Guernica fue pintado por Pablo Picasso en el año 1937 inspirado por los bombardeos durante la Guerra Civil española sobre la ciudad de Bilbao y es considerado uno de los lienzos más famosos del mundo. Es la principal atracción del museo madrileño desde que fue trasladado allí en 1992.

Pinturas que retrataron guerras

“Debemos preguntarnos qué evoca el Guernica 85 años después de la tragedia de ese bombardeo. Reflexionar sobre su significado es una tarea urgente, cuando volvemos a entrar en una era de guerra”, expresó el historiador y profesor de arte de la Universidad de Waseda Yasujiro Otaka en la inauguración de la muestra.

El académico recordó unas palabras del artista español en las que afirmaba que la pintura “no servía solo para decorar cuartos, sino que es un arma de guerra para atacar o defenderse del enemigo”, en una entrevista concedida en 1945. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de agosto en el Centro de Intercomunicación NTT.

La polémica con Mick Jagger

En junio de este año se desató una polémica en torno al Guernica, por una fotografía que se tomó el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger junto a la obra que tiene prohibido sacar fotos en la sala 205 donde se expone en el museo madrileño.

Enseguida, las autoridades del museo tuvieron que salir a explicar por qué Jagger pudo fotografiarse en una sala en la que está prohibido tomar fotografías, según sus propias normas. Hace unos años sucedió algo similar con la visita del actor Pierce Brosnan.

Jagger aprovechó para recorrer el Reina Sofía el día en el que el museo permanece cerrado al público. La institución abrió las puertas de sus majestuosas salas para el exclusivo visitante y su comitiva. Los acompañó el director del museo, Manuel Borja-Villel. El problema es que las normas prohíben a cualquier visitante fotografiarse con el cuadro. “No está permitido hacer fotografías en toda la sala 206 (Guernica). Tampoco es posible que los visitantes realicen fotografías profesionales y/o privadas ajenas a la actividad museística ni grabar imágenes”, informa el museo en su sitio oficial.

El museo tuvo que salir a explicar públicamente y sostuvo que uno de los motivos para no permitir fotos delante del cuadro es el de “la calidad de la visita”. Asegura que la norma no se dictó para proteger la obra sino para mejorar la comodidad de los visitantes y alega que la pintura no sufre porque las cámaras más frecuentes son las del celular y no usan el flash. Tampoco se trata de una cuestión de derechos, ya que la obra es una de las más reproducidas en el imaginario y el espacio artístico español sin que ellos reciban ninguna compensación.