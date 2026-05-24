El alimento infravalorado que Japón conoce hace siglos y Occidente empieza a entender

Hay alimentos que existen desde antes de que existiera el concepto de nutrición, desarrollados por intuición, necesidad y observación, mucho antes de que la ciencia pudiera explicar por qué funcionaban. El miso es uno de ellos.

El miso es, en esencia, una pasta elaborada con soja fermentada mediante el hongo Aspergillus oryzae —conocido como Koji— junto a sal marina y, según la variedad, arroz o cebada. El resultado de esa fermentación, que puede durar desde semanas hasta varios años, es un alimento extraordinariamente denso en nutrientes.

Lleva siglos en el centro de la cocina japonesa y sus raíces más remotas se ubican en China, donde existían preparaciones similares a base de soja y sal mucho antes de que el producto tomara la forma que hoy conocemos. Desde allí, la técnica fermentativa llegó a Japón —según las fuentes históricas más citadas, de la mano de monjes budistas— y fue evolucionando hasta convertirse en un alimento cotidiano, presente en todas las mesas sin distinción de clase.

Hoy existen centenares de variedades, clasificadas por el grano de fermentación, el color, el tiempo de maduración y la región de origen. Lo que comenzó como una técnica de conservación terminó siendo uno de los fermentados más estudiados por la ciencia moderna.

Beneficios de su consumo

Según la nutricionista Milagros Sympson (M.N. 12067), el miso presenta una composición donde los macronutrientes llegan ya predigeridos: sus proteínas están hidrolizadas en aminoácidos libres de “absorción casi inmediata”, sus carbohidratos parcialmente descompuestos por las amilasas del Koji, y sus grasas son predominantemente insaturadas.

Elaborado con soja, sal marina y Koji, el miso puede fermentar durante semanas o varios años New Africa - Shutterstock

A nivel de micronutrientes, el cuadro se vuelve más interesante: el miso aporta vitaminas del complejo B —incluyendo B12 de síntesis bacteriana, relevante para quienes llevan dietas plant-based— y vitamina K2, sintetizada durante la fermentación y asociada a la salud ósea y cardiovascular. Sus minerales —zinc, manganeso, hierro, cobre— presentan alta biodisponibilidad porque, explica Sympson, “el proceso de fermentación reduce drásticamente los fitatos de la soja”, que son los compuestos que habitualmente dificultan su absorción.

A estos nutrientes se suman dos grupos de compuestos bioactivos especialmente relevantes: las isoflavonas agliconas —genisteína y daidzeína en su forma más activa y biodisponible, con potente actividad antioxidante y moduladora— y las melanoidinas, pigmentos oscuros formados durante la fermentación prolongada, también con alta capacidad antioxidante.

Lo que hace al miso un alimento particularmente interesante no es ninguno de sus componentes por separado, sino la combinación que produce la fermentación. La ciencia lleva décadas estudiando sus efectos en el organismo, y los resultados más sólidos apuntan en tres direcciones concretas.

1. Apoya la salud digestiva y la microbiota

Consumido sin pasteurizar, el miso introduce bacterias ácido-lácticas vivas al tracto digestivo. Sympson señala que las enzimas residuales del hongo Koji —amilasas, proteasas y lipasas— actúan además como un soporte digestivo exógeno, “facilitando la descomposición de macronutrientes en el estómago e intestino delgado y aliviando la distensión abdominal”. El efecto no es solo probiótico: también prebiótico, gracias a la fibra soluble que alimenta a las bacterias beneficiosas ya presentes en el intestino.

Es una pasta de soja fermentada con el hongo Koji; existen centenares de variedades según el grano, el color y el tiempo de maduración Ingrid Balabanova - Shutterstock

2. Cardioprotector

Esta es quizás la paradoja más llamativa del miso: a pesar de su alto contenido de sal, la evidencia indica que no afecta la presión arterial como lo haría el cloruro de sodio común. Un estudio publicado en Hypertension Research demostró que el consumo de miso durante ocho semanas redujo significativamente la presión arterial nocturna en personas con hipertensión en estadio I, sin afectar la presión diurna. Sympson explica el mecanismo: los péptidos bioactivos del miso actúan como “inhibidores naturales de la ECA (enzima convertidora de angiotensina)”, bloqueando parte del efecto hipertensivo del sodio. No es el sodio solo lo que entra al cuerpo, sino una matriz compleja que lo modula. Nature

3. Actividad antioxidante

Un estudio prospectivo publicado en el Journal of the National Cancer Institute siguió a 21.852 mujeres japonesas de entre 40 y 59 años durante diez años y encontró que el consumo frecuente de sopa de miso e isoflavonas se asoció con un menor riesgo de cáncer de mama; las mujeres en el cuartil de mayor ingesta presentaron un riesgo ajustado un 54% más bajo que las del cuartil inferior, con una asociación especialmente marcada en mujeres posmenopáusicas. Es un estudio observacional con limitaciones propias de su diseño —no establece causalidad—, pero sus dimensiones y su rigor metodológico lo convierten en una referencia ineludible sobre el tema. Sympson atribuye este efecto a las isoflavonas en su forma aglicona —altamente biodisponibles tras la fermentación— y a las melanoidinas, ambas con capacidad demostrada para neutralizar radicales libres. PubMed Oxford Academic

el miso concentra probióticos, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos decoplus - Shutterstock

Consumo y recomendaciones

Una cucharadita de 10–15 gramos es una porción estándar, suficiente para una sopa. El principal punto de atención es su alto contenido de sodio y que no todas las variedades son aptas para celíacos, explica Sympson, ya que puede elaborarse con arroz, cebada o trigo, de manera que es clave revisar el etiquetado. También está contraindicado en personas con alergia a la soja.

La clave, en todos los casos, es la moderación y la elección de un miso no pasteurizado para preservar sus cultivos vivos.

Un detalle técnico importante para quienes buscan el beneficio probiótico: las temperaturas superiores a los 46°C pueden dañar o eliminar las bacterias vivas del miso. Para preservarlas, se recomienda agregar la pasta una vez que la sopa o el caldo ya no esté hirviendo, dejando que el líquido se entibie antes de incorporarlo. En preparaciones frías —aderezos, salsas, marinadas— este problema no existe.

Cómo incorporarlo

La sopa de miso es la preparación más conocida, pero el miso funciona en una variedad sorprendente de contextos. Más allá de la sopa, se usa para agregar profundidad umami a guisos, salteados, salsas, marinadas, aderezos de ensalada e incluso postres. Una cucharadita disuelta en aceite de oliva, vinagre y un toque de jengibre produce un aderezo inmediato para hojas verdes. Mezclado con tahini y jugo de limón, funciona como dip. Como marinada para pollo, tofu o salmón —combinado con salsa de soja y un poco de mirin— aporta complejidad sin necesidad de macerar horas. La regla es simple: donde se usaría sal o salsa de soja, el miso puede reemplazar o complementar, sumando además toda su carga fermentada.