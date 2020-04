La histórica foto de Gabriel García Márquez, tomada por la española Isabel Steva Hernández Crédito: gentileza Random House

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 16:32

En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Libro , que se celebra a instancias de la Unesco, el grupo editorial Penguin Random House lanzó la campaña #DíaDelLibroEnCasa . Además de sorteos, audiolibros gratis, entrevistas a distancia en la cuenta @megustaleerarg y el "vivo" de la escritora chilena Isabel Allende en su página de Facebook, que tendrán lugar hoy, se invitó a autores, periodistas, libreros, editores y lectores a sumarse al desafío "Libros que son refugio".

Gloria Casañas eligió "Ivanhoe", de Walter Scott Crédito: Random House

Con esa consigna, los amantes de los libros y la lectura tienen que imitar el famoso retrato del Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez , tomada en 1975 por la fotógrafa española Isabel Steva Hernández, conocida como "Colita". En ella, el fotogénico escritor colombiano se puso un ejemplar de Cien años de soledad , su obra cumbre, como sombrero.

Cuentos de Julio Cortázar como sombrero. Modelo: el escritor Eduardo Sacheri Crédito: Random House

Cada participante de esta propuesta abierta al público debe elegir un libro que le resulte significativo, por razones personales o sociales, y contar el motivo de la elección de su libro-refugio. También puede nominar a otros para sumarse, con el hashtag #DiaDelLibroEnCasa. Para muchos lectores, la imagen de la lectura como amparo se ha vuelto literal en este contexto de cuarentena global.

Los escritores que confundieron sus libros con un sombrero

Autores del grupo editorial enviaron sus retratos con libros como sombreros para coronar esta iniciativa, que recuerda el título de una obra del escritor y médico británico Oliver Sacks , El hombre que confundió a su mujer con un sombrero . Claudia Piñeiro sonríe a cámara y posa con un libro de la fascinante escritora italiana Natalia Ginzburg, Las pequeñas virtudes . "Con este libro descubrí a Ginzburg y con ella su mundo -revela-. Un mundo de detalles mínimos, hermosos e inolvidables. Como de la niña a la que se le mojaban los pies porque tenía un agujero en la suela de sus zapatos".

Claudia Piñeiro eligió un libro de la italiana Natalia Ginzburg Crédito: Random House

La autora de la distopía Cadáver exquisito , Agustina Bazterrica, hace lo propio con Las partículas elementales , del francés Michel Houellebecq . Y la best seller Lyna Vallejos optó por un éxito editorial y literario: un tomo de Las aventuras de Harry Potter , de la británica J. K. Rowling. "Amo todos los libros de Harry Potter, no solo porque fueron de los primeros con los que realmente conecté y que hicieron que no pudiera despegarme de las páginas, sino también porque a pesar de los años siguen sirviéndome de inspiración", dice la joven autora.

Eduardo Sacheri eligió un buen refugio para atravesar los días de la pandemia: el volumen de cuentos completos de Julio Cortázar. "Con los cuentos de Cortázar aprendí que se podía hacer literatura con un montón de cosas: reales, fantásticas, cotidianas, confusas, próximas o inverosímiles", señala. Y Leo Oyola se puso de sombrero La Biblia , del dibujante inglés Simon Bisley. "Soy devoto de san Jorge, su día también cae el 23 de abril, y tengo tatuada una imagen suya hecha por Bisley para las ilustraciones de su Biblia", confiesa.

Lyna Vallejos participa de la campaña #DíaDelLibroEnCasa Crédito: Random House

Por su parte, la narradora Gloria Casañas optó por un clásico de aventuras, firmado por sir Walter Scott: Ivanhoe . "Es la esencia de la novela histórico-romántica -explica la autora-. Lo leí siendo adulta y con él reviví el placer de las lecturas de la adolescencia". Otros autores de la casa que se fotografiarán con un libro en la cabeza son Adrián Paenza, Gabriela Exilart, María Teresa Andruetto y Tomás Balmaceda.

Leo Oyola posa con un libro del inglés Simon Bisley Crédito: Random House

Hay tiempo para buscar en la biblioteca personal o familiar uno de nuestros libros preferidos y, ante el espejo, colocárselo como sombrero o tocado. Después, un clic y, a continuación, la foto viajará por la Red en un homenaje público al libro y la lectura en el Día Mundial del Libro.

Para #DíaDelLibroEnCasa, Agustina Bazterrica se puso de sombrero un libro de Michel Houellebecq Crédito: Random House